Дайджест на выходные #265

Наша подборка поможет будущим одиннадцатиклассникам лучше понять суть профессии журналиста и издателя, а начинающим филологам и редакторам разобраться в тонкостях русского языка для правильного выбора направления обучения.

С марта 2022 года в России нельзя купить продукты Adobe, в том числе продлить лицензию на уже установленный софт. Аналогов такого программного обеспечения нет. 1 июня об уходе с российского рынка заявила и Canva — один из самых удобных и популярных сервисов по созданию визуального контента. ЖУРНАЛИСТ поговорил с экспертами и выяснил, какие есть лазейки для сохранения доступа к привычным программам.

ЖУРНАЛИСТ составил подборку профессиональных конкурсов, в которых можно поучаствовать этим летом.

Студенты «горят» желанием найти работу в сфере журналистики, но это не так просто. Также очень важно наличие портфолио. Очень здорово, конечно, знать, что заметку пишут по принципу «перевернутой пирамиды», но чтобы научиться ее писать — нужно писать. И не по одной заметке в год, а по десять в день. Но писать по десять заметок можно в том случае, если работаешь новостником, и ты обязан делать это каждый день. А взять новостником студента не смогут, потому что у него недостаточно опыта. И где же тогда набирать этот опыт и учиться?

ЖУРНАЛИСТ поговорил со студентами и узнал у них, как же удается вырваться из «замкнутого» круга.

ЖУРНАЛИСТ поговорил с комментатором Okko Спорт Артёмом Борисовым о работе в новой реальности, профессиональных принципах и кумирах в спортивном комментировании.

Инструкция для начинающих журналистов о том, как написать свою первую заметку, найти для нее инфоповод и экспертов.