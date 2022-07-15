Дайджест на выходные #267

Фрост/Никсон: как создавалось самое громкое политическое интервью в истории

В 1977 Дэвид Фрост взял у Никсона интервью, которое прогремело на весь мир и вернуло британского журналиста в высшую лигу. Еще более примечательным этот разговор делает то, насколько трудным оказался его путь на телеэкраны. В этом материале ЖУРНАЛИСТ расскажет вам, как создавалось самое громкое политическое интервью в истории телевидения.

Рассказываем о вопросах, которые вы можете задавать читателям, чтобы повысить охваты и вовлеченность, а также увеличить количество подписчиков в социальных сетях.

Кому нужны рецензии в 21 веке, что из себя представляет современная рецензия, как отличить профессиональную рецензию от любительской? Где проходит граница субъективного и объективного начала? Об этом и многом другом ЖУРНАЛИСТ поговорил с кинокритиком, автором текстов в журналах «Искусство кино», «Сеанс», «Афиша Daily» Тимуром Алиевым.

YouTube для журналистов стал новой платформой для творчества. Границы между блогерами и журналистами стираются, а вместе с ними уходят стилистические и жанровые клише. «Закадровая» журналистика, журналистика жизни, монологи и, конечно, привычные всем интервью. Со всем этим разнообразием YouTube-журналистики вы ознакомитесь в подборке ЖУРНАЛИСТА.

Анвар Халилулаев — российский актер театра и кино. Известен публике по ролям в «Ералаше», сериале «Чернобыль. Зона отчуждения» и фильмах «Неуловимые». В интервью с Анваром мы поговорили о секретах кино, направлении художественной фотографии глазами автора и о том, как стоит распределять свою энергию на те занятия, которые любишь.

Собрали подкасты на русском и английском языках, которые будут полезны всем, кто работает в медиа.