Дайджест на выходные #268

Региональные подкасты: кто и как их производит
Проанализировали 12 шоу из Центрального федерального округа и выяснил несколько интересных фактов. Сколько в среднем длится региональный подкаст? В каком формате чаще всего делают подкасты не в столицах? Кто создает самый экспериментальный подкаст и как «Дэвид Боуи подарил Курту Кобейну дробовик»?
4 совета по увеличению аудитории от Rolling Stone
По мере усиления борьбы за внимание в Интернете, привлечение и удержание аудитории становится все более сложной задачей для издателей. Шарлотта Сиджфферс отмечает ряд направлений, которые принесли результаты в различных изданиях, где она работала. В этом тексте мы собрали все самые важные советы.
Подборка полезных приложений и сайтов для журналистов
Собрали полезные сайты и мобильные приложения для Android и IOS, которые сэкономят время и силы журналисту.
Выбираем ноутбук для журналиста
От цен на электронику бросает в дрожь, ассортимент редеет с каждым днем, но потребность в ней не уменьшается. Дизайн одежды можно разработать, имея листок бумаги и карандаш. С графическим, веб и motion дизайном так не получится. Нужен ноутбук. Но что делать, если бюджет ограничен? ЖУРНАЛИСТ рассказывает о характеристиках, на которые стоит обратить внимание прежде всего.
Как бороться с дезинформацией?
Международный центр для журналистов совместно с Youtube Brazil запустил инициативу Jogo Limpo (честная игра) и выбрал шесть новостных организаций, которые будут получать финансирование и менторскую поддержку. Эта инициатива поддерживает инновационные решения для борьбы с мизинформацией в преддверии будущих президентских выборов в Бразилии.
Вот как эти медиароганизации борются с мизинформацией и способствуют тому, чтобы будущие выборы были честными.
Бесплатные онлайн-курсы для всех, кто интересуется журналистикой
ЖУРНАЛИСТ нашел самые интересные, актуальные и востребованные онлайн-курсы для школьников, абитуриентов, студентов, преподавателей и журналистов — всех, кто хочет повысить свои скиллы в этой области. Приятная новость — все курсы бесплатные.
Самые влиятельные журналисты в российской истории
Как и в любой другой стране, в России есть собственные уникальные журналистские традиции. Они формировались на протяжении нескольких столетий под влиянием самых выдающихся авторов и издателей страны. В этом материале вы сможете познакомиться с восемью личностями, кардинально повлиявшими на развитие российской журналистики, начиная с момента ее основания и заканчивая недавним прошлым.
7 способов увеличить органический трафик на сайт
Технологическая платформа для издателей Sovrn дала советы, как увеличить органический трафик на сайт.
Как дизайнеры не падают духом и обходят блокировки
Не так давно перечень дизайнерских навыков пополнили умения искать альтернативы, обходить блокировки, пользоваться разными VPN и не падать духом.
ЖУРНАЛИСТ спросил профессионалов, как они обходят блокировки и что изменилось в их работе.
Правила создания журналистского материала
До сих пор мы говорили о мелких недочетах, которые допускает журналист в своем тексте. В этом материале подумаем об ошибках в форме, структуре, содержании и даже авторском стиле.