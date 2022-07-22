Дайджест на выходные #268

Проанализировали 12 шоу из Центрального федерального округа и выяснил несколько интересных фактов. Сколько в среднем длится региональный подкаст? В каком формате чаще всего делают подкасты не в столицах? Кто создает самый экспериментальный подкаст и как «Дэвид Боуи подарил Курту Кобейну дробовик»?

По мере усиления борьбы за внимание в Интернете, привлечение и удержание аудитории становится все более сложной задачей для издателей. Шарлотта Сиджфферс отмечает ряд направлений, которые принесли результаты в различных изданиях, где она работала. В этом тексте мы собрали все самые важные советы.

Собрали полезные сайты и мобильные приложения для Android и IOS, которые сэкономят время и силы журналисту.

От цен на электронику бросает в дрожь, ассортимент редеет с каждым днем, но потребность в ней не уменьшается. Дизайн одежды можно разработать, имея листок бумаги и карандаш. С графическим, веб и motion дизайном так не получится. Нужен ноутбук. Но что делать, если бюджет ограничен? ЖУРНАЛИСТ рассказывает о характеристиках, на которые стоит обратить внимание прежде всего.

Международный центр для журналистов совместно с Youtube Brazil запустил инициативу Jogo Limpo (честная игра) и выбрал шесть новостных организаций, которые будут получать финансирование и менторскую поддержку. Эта инициатива поддерживает инновационные решения для борьбы с мизинформацией в преддверии будущих президентских выборов в Бразилии.

Вот как эти медиароганизации борются с мизинформацией и способствуют тому, чтобы будущие выборы были честными.

ЖУРНАЛИСТ нашел самые интересные, актуальные и востребованные онлайн-курсы для школьников, абитуриентов, студентов, преподавателей и журналистов — всех, кто хочет повысить свои скиллы в этой области. Приятная новость — все курсы бесплатные.

Как и в любой другой стране, в России есть собственные уникальные журналистские традиции. Они формировались на протяжении нескольких столетий под влиянием самых выдающихся авторов и издателей страны. В этом материале вы сможете познакомиться с восемью личностями, кардинально повлиявшими на развитие российской журналистики, начиная с момента ее основания и заканчивая недавним прошлым.

Технологическая платформа для издателей Sovrn дала советы, как увеличить органический трафик на сайт.

Не так давно перечень дизайнерских навыков пополнили умения искать альтернативы, обходить блокировки, пользоваться разными VPN и не падать духом.

ЖУРНАЛИСТ спросил профессионалов, как они обходят блокировки и что изменилось в их работе.

До сих пор мы говорили о мелких недочетах, которые допускает журналист в своем тексте. В этом материале подумаем об ошибках в форме, структуре, содержании и даже авторском стиле.