Дайджест на выходные #270

Как выбрать правильный цвет для вашего бренда?
Цвет способен определять бренд наравне с реальным логотипом или выбранным шрифтом. Цветовая палитра должна вызывать определенные чувства или ожидания у покупателя или зрителя, чтобы они идентифицировали себя с вашими продуктами и тянулись к ним. ЖУРНАЛИСТ делится наблюдениями и советами.
Приглашаем принять участие в вебинаре «Тираж без посредников»
Дата проведения: 18 августа в 11:00 (мск)
Формат: онлайн-вебинар
Спикер: Федор Парамонов, директор ООО «Березниковский рабочий»
Для кого: редактор, медиаменеджер, сотрудник служб подписки и распространения
О чем:
• как продавать подписку без Почты
• «есть ли жизнь» без киосков прессы
Опыт газеты «Березниковский рабочий» (Пермский край):
• альтернативная подписка и свои курьеры
• какие акции по стимулированию подписки используются в Березниках (142 тыс жителей)
• в чем «плюсы» и «минусы» своей службы доставки
Стоимость: бесплатно — для членов Клуба Журналиста, 1900 рублей — для всех
Регистрация: заполните форму или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru
Всероссийский конкурс журналистов «Имя ей — ЖЕНЩИНА» продолжает прием работ
Номинации:
• «Женщина и ее дело» — Журналистские работы, посвященные женщинам-предпринимателям, достигшим успеха в бизнесе, женщинам редких профессий, уникальных достижений и увлечений.
• «Преодоление» — Журналистские работы, посвященные преодолению женщинами трудных жизненных ситуаций.
• «Нет предела совершенству» — Журналистские работы о женщинах, добившихся успехов в науке, творчестве, спорте, искусстве, общественной деятельности.
• «Хозяйки села» — Журналистские работы, посвященные женщинам с интересными судьбами, живущими и работающими в сельской местности.
• «Много — не мало» — Журналистские работы, посвященные жизненному укладу и секретам родительского воспитания в большой семье.
• «Всегда в форме» — Журналистские работы, посвященные женщинам в погонах, представительницам силовых структур.
• «И в будни, и в праздники» — Фотографии женщин в работе и повседневных заботах, в кругу семьи, спорте, творчестве, общении с природой.
Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются дипломами «Победитель Всероссийского конкурса журналистов «ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!» — 2022 и специальным призом.
Материалы конкурсных работ и заявка направляются в Союз женщин России на электронную почту konkurs-wuor@yandex.ru до 15 декабря 2022 года (включительно).
Учредитель и организатор конкурса: Союз женщин России — https://wuor.ru/
Информационные партнеры конкурса: журнал «Журналист», журнал «Журналистика и медиарынок».
Координатор конкурса: Аленина Надежда Владимировна, советник Председателя Союза женщин России, шеф-редактор журнала «Союз женщин России». 8(495)694-56-40, konkurs-wuor@yandex.ru
Чем полезен архивный контент?
Свежий контент важно выпускать, чтобы поддерживать интерес вашей целевой аудитории. Но как показывает опыт The Atlantic, в старых публикациях тоже есть ценность. Грамотное продвижение может дать материалам вторую жизнь, и ваши читатели даже будут готовы заплатить за доступ к архивному контенту.
Объявляем конкурс фотографий «Посмотри на Свой город»
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Как издательствам работать с печатью
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