Дайджест на выходные #270

Цвет способен определять бренд наравне с реальным логотипом или выбранным шрифтом. Цветовая палитра должна вызывать определенные чувства или ожидания у покупателя или зрителя, чтобы они идентифицировали себя с вашими продуктами и тянулись к ним. ЖУРНАЛИСТ делится наблюдениями и советами.

Дата проведения: 18 августа в 11:00 (мск)

Формат: онлайн-вебинар

Спикер: Федор Парамонов, директор ООО «Березниковский рабочий»

Для кого: редактор, медиаменеджер, сотрудник служб подписки и распространения

О чем:

• как продавать подписку без Почты

• «есть ли жизнь» без киосков прессы

Опыт газеты «Березниковский рабочий» (Пермский край):

• альтернативная подписка и свои курьеры

• какие акции по стимулированию подписки используются в Березниках (142 тыс жителей)

• в чем «плюсы» и «минусы» своей службы доставки

Стоимость: бесплатно — для членов Клуба Журналиста, 1900 рублей — для всех

Регистрация: заполните форму или отправьте заявку на нашу почту info@jrnlst.ru

Всероссийский конкурс журналистов «Имя ей — ЖЕНЩИНА» продолжает прием работ

Номинации:

• «Женщина и ее дело» — Журналистские работы, посвященные женщинам-предпринимателям, достигшим успеха в бизнесе, женщинам редких профессий, уникальных достижений и увлечений.

• «Преодоление» — Журналистские работы, посвященные преодолению женщинами трудных жизненных ситуаций.

• «Нет предела совершенству» — Журналистские работы о женщинах, добившихся успехов в науке, творчестве, спорте, искусстве, общественной деятельности.

• «Хозяйки села» — Журналистские работы, посвященные женщинам с интересными судьбами, живущими и работающими в сельской местности.

• «Много — не мало» — Журналистские работы, посвященные жизненному укладу и секретам родительского воспитания в большой семье.

• «Всегда в форме» — Журналистские работы, посвященные женщинам в погонах, представительницам силовых структур.

• «И в будни, и в праздники» — Фотографии женщин в работе и повседневных заботах, в кругу семьи, спорте, творчестве, общении с природой.

Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются дипломами «Победитель Всероссийского конкурса журналистов «ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!» — 2022 и специальным призом.

Материалы конкурсных работ и заявка направляются в Союз женщин России на электронную почту konkurs-wuor@yandex.ru до 15 декабря 2022 года (включительно).

Учредитель и организатор конкурса: Союз женщин России — https://wuor.ru/

Информационные партнеры конкурса: журнал «Журналист», журнал «Журналистика и медиарынок».

Координатор конкурса: Аленина Надежда Владимировна, советник Председателя Союза женщин России, шеф-редактор журнала «Союз женщин России». 8(495)694-56-40, konkurs-wuor@yandex.ru

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