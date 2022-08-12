Дайджест на выходные #271

21 марта 2022 года Тверской суд Москвы запретил работу компании Meta* на территории России, признав ее экстремистской. Так как оплата рекламы на платформах, принадлежащих компании, считается спонсированием организации, запускать таргет в Facebook* и Instagram* стало невозможно. Пять таргетологов рассказали ЖУРНАЛИСТУ о том, как пережили блокировку и чем занимаются теперь.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Приглашаем принять участие в вебинаре «Тираж без посредников»

Дата проведения: 18 августа в 11:00 (мск)

Формат: онлайн-вебинар

Спикер: Федор Парамонов, директор ООО «Березниковский рабочий»

Для кого: редактор, медиаменеджер, сотрудник служб подписки и распространения

О чем:

• как продавать подписку без Почты

• «есть ли жизнь» без киосков прессы

Опыт газеты «Березниковский рабочий» (Пермский край):

• альтернативная подписка и свои курьеры

• какие акции по стимулированию подписки используются в Березниках (142 тыс жителей)

• «плюсы» и «минусы» своей службы доставки

Стоимость: бесплатно — для членов Клуба Журналиста, 1900 рублей — для всех

Союз женщин Росси и журнал «Журналист» — партнерство в действии. Приглашаем СМИ к участию в проектах

В октябре 2021 года Союз женщин России принимал у себя главного редактора журнала «Журналист» Любовь Петрову и директора проекта «Золотой фонд прессы» Ольгу Бычкову. Итог встречи — соглашение о сотрудничестве, подписанное Председателем Общероссийской общественно-государственной организацией «Союз женщин России» Е.Ф. Лаховой и генеральным директором Медиагруппы «Журналист» Л.В. Петровой.

Подписание документа принесло свои плоды. Медиагруппа «Журналист» второй год подряд является информационным партнером Всероссийского конкурса журналистов «ИМЯ ЕЙ – ЖЕНЩИНА!», учрежденного Союзом женщин России. А Союз женщин России в мае 2022 года выступил партнером Делового форума «Качественная пресса и перспективы ее развития». В рамках форума советник Председателя Союза женщины России Надежда Аленина вручила специальные призы победителям Всероссийских конкурсов СМИ.

Среди отмеченных наградами была и главный редактор детского журнала «Сибирячок» из города Иркутска. И вот теперь Татьяна Тихонова стала героиней программы «Женский вопрос» — проекта Союза женщин России, а партнерство Союза женщин России и журнала «Журналист» приобретает новое интересное направление.

Как отличить рекламу от информации в газете

В редакцию ЖУРНАЛИСТА поступил такой запрос от читателей: «Добрый день! Подскажите пожалуйста, является ли рекламой в газете упоминание названия игрушки "Хагги Вагги"? А название университетов? Есть ли какое-то пособие о том, что в газете считается рекламой?». Мы решили разобраться в этом вопросе. Опубликовали ответ юриста.

В объективе кинокамеры

Кинематограф стал неотъемлемой частью мира медиа — о нем пишут, его подробно анализируют, журналисты сами снимают материалы. В подборке ЖУРНАЛИСТ объединил кинофестивали, на которых можно не только работы коллег посмотреть, но и себя показать. Это фестивали, отличающиеся друг от друга по формату, городу и дате проведения. Поэтому если вдруг вы не успеете поближе познакомиться с ними в этом году, то это можно будет непременно сделать в следующем.

Журнал «Просодия»: следить за современной поэзией легко

Мы поговорили с главным редактором журнала о поэзии «Prosodia» и делового журнала «Эксперт Юг» Владимиром Ивановичем Козловым о том, где проходит граница между искусством и журналистикой, много ли творчества в журналистской деятельности и как стать журналистом, которого бы взяли работать в журнал «Prosodia».

В стране много ребят, которые хотят связать свою жизнь с журналистикой. Абитуриентов не пугают проблемы отрасли — это ежегодно показывают высокие конкурсные баллы. ЖУРНАЛИСТ решил узнать у студентов журфака, кто из медиаличностей вдохновил их или даже стал настоящим кумиром в профессии.