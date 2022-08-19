Дайджест на выходные #272

Подборка для тех, кто ценит свое время

Нередко на общение с героями, поиск фактов и написание текста журналисты тратят куда меньше времени, чем на технические задачи. Мало кто может назвать расшифровку интервью или верификацию фотографий приятными занятиями, а ведь им приходится уделять много внимания. Технический прогресс не стоит на месте. Сегодня существуют сервисы, способные взять эту работу на себя. ЖУРНАЛИСТ подготовил подборку сайтов и приложений, которые сэкономят вам часы.

Публикуем запись вебинара «Тираж без посредников»

Вебинар ЖУРНАЛИСТА «Тираж без посредников» прошел 18 августа.

Участники узнали:

• Как с нуля создать свою систему подписки, и чем это удобно для СМИ;

• Какие скидки и акции помогут привлечь подписчиков;

• Как создать свою систему лояльности;

• В чем преимущество «Зеленой подписки»;

• Как искать партнеров.

Запись вебинара доступна для членов Клуба Журналиста

Кристина Прошкина: «Я встала и поняла, что запускать подкаст надо сегодня. Или сегодня, или никогда»

ЖУРНАЛИСТ поговорил со студенткой факультета журналистики ТГУ Кристиной Прошкиной о том, как продвигать проект коробкой фруктов, встречать героев у баров и создавать на коленке подкаст, который перерос в лейбл и стал знаковым для города.

Плейлист ЖУРНАЛИСТА для эффективной работы

Бывает так, что отвлекает все вокруг: бесконечные уведомления в мессенджерах, шумные соседи или даже летняя солнечная погода. Несомненно, это наносит урон вашей продуктивности. Для того чтобы легче было погрузиться в рабочий процесс, мы составили плейлист из треков различных жанров.

Приятного прослушивания!

Пока одни спорят о том, нужно ли высшее образование журналистам вообще, другие почти дерутся за места на магистерских программах, связанных с медиа. ЖУРНАЛИСТ поговорил с абитуриентами, которые уже получили дипломы бакалавров, о том, что они ждут от магистратуры журфака и зачем она им нужна.

Оформляя издание, дизайнеры часто идут проторенными дорогами. В качестве единого стиля иллюстраций выбор падает на стоковую векторную графику, которая используется повсеместно и уже не притягивает взгляд читателя.

Современные тренды в дизайне — это, прежде всего, заигрывание с нормой. Яркие цвета, абстрактные формы, контрастность шрифтов и размеров. Расскажем, какие приемы смотрятся свежо, и что можно взять на заметку, чтобы разнообразить визуальный облик издания