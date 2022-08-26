Дайджест на выходные #273

«Антон тут рядом» — благотворительный фонд системной поддержки людей с аутизмом.

Для тех, кто пока не может быть рядом, но кому интересна деятельность фонда, в соцсетях ежедневно публикуются итоги мероприятий, достижения студентов, их мысли и фотографии. Их уже два года бережно хранит штатный фотограф фонда, Светлана Троицкая. Сейчас она фотографирует студентов в центре на Невском.

Впервые в digital: выбираем свое направление в дизайне

Перед тем, кто начинает свой путь в сфере дизайна, открывается множество направлений для развития. В таком многообразии легко запутается даже опытный дизайнер, ведь каждая отрасль взаимодействует и пересекается с другими. Если вы новичок и хотите разобраться, какая сфера вам по душе, читайте нашу подборку актуальных направлений в digital-дизайне.

Кинематографический глоссарий журналиста

Когда разговор заходит о фильмах, и совсем не важно, общаетесь ли вы с «киношниками», пишете материалы сами или работаете на площадке, хочется, чтобы собеседник тебя понял. ЖУРНАЛИСТ сделал подборку терминов, которые позволят свободно изъясняться на языке кинематографистов.

Памяти Георгия Ивановича Зубкова

Георгий Зубков для многих советских телезрителей стал не только любимым телеведущим, но и символом стиля, «европейского духа» в журналистике. Его репортажи с праздничных мероприятий на Красной площади, а впоследствии — из Парижа, Рима, Ватикана, Мадрида и других европейских столиц открывали нашим соотечественникам окно мир других культур и традиций.

Знаменитого журналиста не стало 5 июля 2022 года, он похоронен на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище, неподалеку от своего коллеги Всеволода Овчинникова и других журналистов. Сегодня соавтор и племянник легенды российской журналистики, драматург Андрей Красильников, делится воспоминаниями о некоторых малоизвестных сюжетах из богатой биографии Георгия Зубкова.

День российского кино отмечается ежегодно 27 августа. История этого праздника начинается в 1980 году. Так, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, появился «День советского кино». После распада СССР праздник получил другое название — «День российского кино». ЖУРНАЛИСТ сделал подборку фильмов о журналистах, снятых советскими и российскими кинематографистами.

«Проливающие свет» — разбор Премии Фетисова 2021 года

«Проливающие свет» — так точнее всего на русский язык можно перевести название нового сборника публикаций победителей и лауреатов Премии Фетисова 2021 года. Это уже третий сборник, в котором содержатся материалы, вошедшие в шорт-лист.

ЖУРНАЛИСТ публикует обзор журналистских текстов победителей премии. Бонус — выявили семь глобальных трендов в профессии.