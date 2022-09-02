Дайджест на выходные #274

1 сентября 2022 года в силу вступили новые поправки к федеральному закону «О рекламе». Согласно закону о системе учета интернет-рекламы, все участники рынка будут обязаны передавать данные о размещаемых в сети рекламных материалов в Единый реестр интернет-рекламы.

Что конкретно нужно маркировать, как работать в рамках закона, и что сейчас происходит на платформах — постарались разобраться в тонкостях с медиаюристом.

Начинается прием заявок на участие в проекте «Золотой фонд прессы — 2023»

Почему нужно участвовать в проекте?

Для того чтобы стать качественнее, конкурентоспособнее, привлекательнее для рекламодателей.

Что дает участие в проекте «Золотой фонд прессы — 2023»:

• Возможность пройти независимый аудит качества издания: контента журналистских материалов, сайта и соцсетей, графической модели — дизайна издания;

• Получить по итогам аудита протоколы с независимой оценкой и профессиональные рекомендации экспертов медиаотрасли по устранению недостатков;

• Участие в конкурсах: «Главный редактор года», «Маленький принц», «Золотой лотос», «Хрустальная матрешка», «Лучший дизайн СМИ»;

• Участие 1-го представителя редакции в ежегодном Деловом форуме СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития» (г. Москва, апрель 2023г.);

• Скидки на участие в образовательных онлайн-курсах;

• Лучшие издания, прошедшие аудит, удостаиваются Знака отличия «Золотой фонд прессы».

Список обладателей Знака отличия «Золотой фонд прессы — 2023» будет опубликован 25 декабря на сайте zolfondpress.ru.

Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право с 1 января 2023 года ставить Знак на своем издании в течение года.

Знак отличия и сертификат будут вручены на ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве в апреле 2023 г.

Приглашаем принять участие в семинарах-практикумах «Спецпроекты в современных медиа»

Приглашаем представителей СМИ на серию семинаров-практикумов «Спецпроекты в современных медиа»

— Как спецпроекты могут привлечь новых читателей и способствовать монетизации?

— Какие практики помогут создать качественный мультимедийный контент?

— Что поменялось в законе «О рекламе» и почему это важно для медиа?

— Как правильно выбрать стратегию развития издания?

— Где брать деньги для СМИ сегодня?

Место проведения: Москва, отель «Гамма-Дельта-Измайлово», Конференц-зал «Палех»

Формат: офлайн/онлайн

Подробная программа и форма регистрации на сайте журнала ЖУРНАЛИСТ

Полина Меньшова: «Популяризация лингвистики не нужна лингвистам. Она нужна тем, кто не видит в лингвистике смысла»

ЖУРНАЛИСТ поговорил с главным редактором проекта о русском языке и лингвистике «Изборник» Полиной Меньшовой. Узнали все о науке, не противопоказанной простым смертным, и журналистике про великий и могучий.

Как использовать цвет в дизайне пользовательского интерфейса

Сегодня профессия дизайнера пользовательских интерфейсов является одной из самых востребованных на медиарынке. Главной задачей UI-дизайнера (от англ. user interface — пользовательский интерфейс) является создание красивого, удобного и понятного визуального облика сайта, который будет ассоциироваться с представляемым медиа или брендом.

ЖУРНАЛИСТ рассмотрел восемь практических советов о том, как выбирать цвета и использовать их в UI.

Как сделать визуальные материалы более доступными

Публикации в интернете становятся все более визуальными — от забавных коротких видео и популярных мемов до высококачественных фотографий. Что могут сделать журналисты, чтобы их визуальные работы стали доступными для всех? Разобрались, как делать инклюзивный контент.

СМИ в новой реальности: что изменилось после блокировки социальных сетей?

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