Дайджест на выходные #274

Что изменилось в Федеральном законе «О рекламе» с 1 сентября
1 сентября 2022 года в силу вступили новые поправки к федеральному закону «О рекламе». Согласно закону о системе учета интернет-рекламы, все участники рынка будут обязаны передавать данные о размещаемых в сети рекламных материалов в Единый реестр интернет-рекламы.
Что конкретно нужно маркировать, как работать в рамках закона, и что сейчас происходит на платформах — постарались разобраться в тонкостях с медиаюристом.
Начинается прием заявок на участие в проекте «Золотой фонд прессы — 2023»
Почему нужно участвовать в проекте?
Для того чтобы стать качественнее, конкурентоспособнее, привлекательнее для рекламодателей.
Что дает участие в проекте «Золотой фонд прессы — 2023»:
• Возможность пройти независимый аудит качества издания: контента журналистских материалов, сайта и соцсетей, графической модели — дизайна издания;
• Получить по итогам аудита протоколы с независимой оценкой и профессиональные рекомендации экспертов медиаотрасли по устранению недостатков;
• Участие в конкурсах: «Главный редактор года», «Маленький принц», «Золотой лотос», «Хрустальная матрешка», «Лучший дизайн СМИ»;
• Участие 1-го представителя редакции в ежегодном Деловом форуме СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития» (г. Москва, апрель 2023г.);
• Скидки на участие в образовательных онлайн-курсах;
• Лучшие издания, прошедшие аудит, удостаиваются Знака отличия «Золотой фонд прессы».
Список обладателей Знака отличия «Золотой фонд прессы — 2023» будет опубликован 25 декабря на сайте zolfondpress.ru.
Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право с 1 января 2023 года ставить Знак на своем издании в течение года.
Знак отличия и сертификат будут вручены на ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве в апреле 2023 г.
Приглашаем принять участие в семинарах-практикумах «Спецпроекты в современных медиа»
Приглашаем представителей СМИ на серию семинаров-практикумов «Спецпроекты в современных медиа»
— Как спецпроекты могут привлечь новых читателей и способствовать монетизации?
— Какие практики помогут создать качественный мультимедийный контент?
— Что поменялось в законе «О рекламе» и почему это важно для медиа?
— Как правильно выбрать стратегию развития издания?
— Где брать деньги для СМИ сегодня?
Место проведения: Москва, отель «Гамма-Дельта-Измайлово», Конференц-зал «Палех»
Формат: офлайн/онлайн
Подробная программа и форма регистрации на сайте журнала ЖУРНАЛИСТ
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