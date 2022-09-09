Дайджест на выходные #275

В марте этого года крупные иностранные киностудии начали отзывать свои фильмы из проката в России и объявили об уходе с рынка. На фоне этих событий медиа, пишущие о кинематографе, оказались в затруднительном положении. Рассказывать ли о премьерах тех картин, которые в России официально не выйдут? Как освещать международные фестивали, аккредитацию на которые теперь стало получить еще сложнее?

ЖУРНАЛИСТ проанализировал контент разных изданий о кино и расспросил их редакторов и корреспондентов о сложностях работы в 2022 году.

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Журналист Павел Гутионтов поделился воспоминаниями о работе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Вот небольшой отрывок.

…Перешли (кому положено) по подземному переходу в редакцию. Сначала в типографию.

Тут уж народу совсем мало: главный, охрана да я с блокнотом. Горбачев, конечно, к линотипистке, самое интересное: «Ты, значит, здесь набираешь, а отсюда уже готовая строка выходит?» — «Да, Михаил Сергеевич!» — «А можешь мне прямо тут набрать что-нибудь?» — «Могу, Михаил Сергеевич!..»

И, конечно, все в перекос пошло. Линотип хрустнул, застучал и — остановился. Девочка в слезы, Горбачев ее успокаивает…

Перешли к верстке. Этого я вам описать не могу: полуголый, измазанный типографской краской Валера, объясняет генсеку тонкости своей работы, а сам в раж вошел, перед лицом верстаткой машет, а она, как кинжал, длинная да острая… На охрану смотреть жалко было…

Генсека я до того так близко не видел, в упор смотрел, что называется. Его оттаскивают, а он — к Валере, к Валере…

Завершился конкурс «Посмотри на Свой город»! Публикуем лучшие фотографии заключительного летнего месяца по версии журнала «Журналист». Поздравляем!

Подборка полезных материалов для дизайнера

9 сентября отмечается день дизайнера-графика. В небольших редакциях дизайнер — это человек-оркестр. Он занимается и соцсетями, и презентациями, и иллюстрациями, а иногда и фотографиями. Конечно, в крупных компаниях, где над дизайном работают большие команды, приняты более узкие специализации. Однако зачастую дизайнер в медиа не ограничен конкретной сферой и обязан знать и уметь все. Для таких людей ЖУРНАЛИСТ собрал ТОП-5 лучших текстов о визуальном контенте.