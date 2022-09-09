Дайджест на выходные #275

«Когда кино смотреть можно, а читать о нем уже не очень-то хочется»
В марте этого года крупные иностранные киностудии начали отзывать свои фильмы из проката в России и объявили об уходе с рынка. На фоне этих событий медиа, пишущие о кинематографе, оказались в затруднительном положении. Рассказывать ли о премьерах тех картин, которые в России официально не выйдут? Как освещать международные фестивали, аккредитацию на которые теперь стало получить еще сложнее?
ЖУРНАЛИСТ проанализировал контент разных изданий о кино и расспросил их редакторов и корреспондентов о сложностях работы в 2022 году.
Приглашаем принять участие в семинарах-практикумах «Спецпроекты в современных медиа»
Приглашаем представителей СМИ на серию семинаров-практикумов «Спецпроекты в современных медиа»
— Как разрабатывать и продавать спецпроекты;
— Социальное проектирование как эффективный инструмент работы с аудиторией;
— Маркировка рекламы в интернете с 1 сентября.
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2 дня — 5 200 руб.
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Человеческий фактор
Журналист Павел Гутионтов поделился воспоминаниями о работе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Вот небольшой отрывок.
…Перешли (кому положено) по подземному переходу в редакцию. Сначала в типографию.
Тут уж народу совсем мало: главный, охрана да я с блокнотом. Горбачев, конечно, к линотипистке, самое интересное: «Ты, значит, здесь набираешь, а отсюда уже готовая строка выходит?» — «Да, Михаил Сергеевич!» — «А можешь мне прямо тут набрать что-нибудь?» — «Могу, Михаил Сергеевич!..»
И, конечно, все в перекос пошло. Линотип хрустнул, застучал и — остановился. Девочка в слезы, Горбачев ее успокаивает…
Перешли к верстке. Этого я вам описать не могу: полуголый, измазанный типографской краской Валера, объясняет генсеку тонкости своей работы, а сам в раж вошел, перед лицом верстаткой машет, а она, как кинжал, длинная да острая… На охрану смотреть жалко было…
Генсека я до того так близко не видел, в упор смотрел, что называется. Его оттаскивают, а он — к Валере, к Валере…
ЖУРНАЛИСТ выбрал победителей конкурса «Посмотри на Свой город»
Завершился конкурс «Посмотри на Свой город»! Публикуем лучшие фотографии заключительного летнего месяца по версии журнала «Журналист». Поздравляем!
Подборка полезных материалов для дизайнера
9 сентября отмечается день дизайнера-графика. В небольших редакциях дизайнер — это человек-оркестр. Он занимается и соцсетями, и презентациями, и иллюстрациями, а иногда и фотографиями. Конечно, в крупных компаниях, где над дизайном работают большие команды, приняты более узкие специализации. Однако зачастую дизайнер в медиа не ограничен конкретной сферой и обязан знать и уметь все. Для таких людей ЖУРНАЛИСТ собрал ТОП-5 лучших текстов о визуальном контенте.