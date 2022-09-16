Дайджест на выходные #276

Экологическая повестка сейчас на слуху: о ней пишут не только медиагиганты, но и небольшие издания. Читателям рассказывают о том, как высчитать свой углеродный след, или о том, какой из видов транспорта наименее вреден для природы.

Однако за этим потоком эколайфстайл журналистики теряются глобальные проблемы. В конце августа смог от сильных пожаров в Рязанской области дошел до Москвы, в июне и июле Сочи накрыло наводнениями. Именно о таких катастрофах подробно пишет «Кедр.медиа», молодое издание об окружающей среде.

«Сам себе копирайтер»: как писать продающие тексты

Цель, структура, стилистика, диалог — четыре ключа в общении с аудиторией. Публикуем советы, которые подойдут и для профи в сфере копирайтинга, и для тех, кто только начинает свою деятельность и хочет получить отдачу в соцсетях.

Владимир Сунгоркин: «Мы — газета обывателя»

14 сентября пришла печальная новость — умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин. Искренне соболезнуем близким Владимира Николаевича и скорбим вместе с его коллегами.

Совсем недавно, в конце 2021 года, мы брали интервью у Владимира Сунгоркина о работе в огромном издательском доме. Вспоминаем маэстро журналистики со светлой грустью.

«Это не работало и 5 лет назад», — Максим Ильяхов о трендах и антитрендах в медиапространстве

Максим Ильяхов, редактор, автор книги «Пиши, сокращай» и основатель сервиса «Главред» рассказал на открытом вебинаре «Тренды в блогинге, контенте и бренд-медиа для бизнеса», как успешно развиваться в новом медиапространстве. Какие модные приемы используют авторы? Кто победит — текст или картинка? Как правильно подать контент читателю?

ЖУРНАЛИСТ публикует советы от Максима Ильяхова.

Маркировка рекламы в интернете

Согласно новым правилам маркировки интернет-рекламы, сформулированным в статье 18.1 ФЗ «О рекламе», все участники рынка теперь обязаны передавать данные о рекламных материалах в Единый реестр. Процесс размещения объявлений — по задумке законодателя — должен стать прозрачным. Также вся реклама в интернете должна будет помечаться особым образом. Разберемся, какие новые требования должны выполнять все участники рекламной отрасли.

Эксклюзивно для «Клуба Журналиста».