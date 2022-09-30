Дайджест на выходные #278

Одна из главных задач брендов — отличаться друг от друга. Бренду важен не только запоминающийся визуальный образ (айдентика и логотип), но и уникальный стиль общения с пользователем, читателем или клиентом.

ЖУРНАЛИСТ выяснил, что такое Tone of voice, как правильно его создать, и чем это полезно для СМИ.

«Золотой фонд прессы» продолжает прием заявок

7 веских причин, почему нужно участвовать в конкурсе «Золотой фонд прессы»

Мы собрали мнения коллег — участников проекта.

«Участники конкурса не только получают профессиональную экспертизу по содержанию и дизайну своих изданий, но и взгляд на себя со стороны — это бесценно!»

«Для руководителей газет — это обмен опытом и своими открытиями. Мы непременно возьмем на вооружение все самое полезное, постараемся воплотить это у себя и расскажем о результатах».

«Получив первый раз Знак отличия «Золотой фонд прессы», мы не ожидали, что будет такая ответная реакция у читателей. Это очень стимулирует работать и дальше над качеством контента».

«Золотой фонд прессы» поднимает нас в глазах читателей, способствует привлечению новой потенциальной аудитории и просто держит в тонусе!»

«Участие в проекте для региональных изданий — это самый лучший путь взаимодействия с центром, с властью и журналистским сообществом!»

«Это очень хорошая школа! Здесь получаешь рекомендации, в каком направлении двигаться дальше, используя при этом опыт успешных во всех отношениях изданий».

«Это участие дает знания и, что очень важно — вдохновение, новые идеи!»

Список обладателей Знака отличия «Золотой фонд прессы — 2023» будет опубликован 25 декабря на сайте zolfondpress.ru.

Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право с 1 января 2023 года ставить Знак на своем издании в течение года.

Знак отличия и сертификат будут вручены на ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве в апреле 2023 г.

Стоимость и сроки участия — подача документов и оплата регистрационного взноса:

— 19 600 руб. до 31 октября с.г.

Подробности на сайте zolfondpress.ru, по тел. (499) 152 34 73, 910 474 10 04.

e-mail: zolfondpress@mail.ru

Ждем ваши заявки!

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Фичер — гибрид интервью, эссе, репортажа и новости. Его задача — информировать, вдохновлять и развлекать читателей. Этот формат строится по особым принципам и использует несколько приемов, которые позволяют разжечь интерес публики практически к любой теме.

Публикуем пять советов о том, как писать фичеры с пользой для читателя.