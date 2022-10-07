Дайджест на выходные #279

«Пиши, ленивая *опа»: Павел Федоров о новой книге, работе в «Палиндроме» и телеграм-канале

Если вы думаете, что книги о том, как понятно писать тексты, перестали быть актуальными после «Пиши, сокращай» — это не так.

«Пиши, ленивая *опа» — книжка-мотивашка от медиаменеджера и автора телеграм-канала «Паша и его прокрастинация» Павла Федорова. Он с уверенностью говорит, что писать можно научить любого, и этот навык пригодится отнюдь не только тем, кто работает с текстами профессионально.

ЖУРНАЛИСТ узнал, для кого написана книга, почему у нее такое название и каким проектом сейчас занимается Павел.

Об экспертизе СМИ в проекте «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ»:

Продолжается прием заявок на участие в проекте, цель которого — повышение качества российских изданий.

Участвуя в проекте, редакции проходят экспертизу качества контента журналистских материалов, дизайна издания, сайта.

Почему нужно участвовать в проекте — мнение экспертов:

Елена Вартанова, МГУ им. М.В.Ломоносова, председатель Экспертного совета:

«Задача экспертизы — помочь газетам определить как сильные, так и слабые стороны, которые им следовало бы исправить, модернизировав свою деятельность. Оцениваем участников проекта «Золотой фонд прессы» хоть и строго, в соответствии с актуальными критериями, но позитивно».

Александр Колесниченко, МГУ им. М.В. Ломоносова:

«Очень хотелось бы, чтобы издания исправили главные недостатки, отмеченные экспертами прошлых лет, — обилие отчетно-презентационных материалов о мероприятиях и недостаток разнообразия позиций и мнений, соблюдение информационного баланса».

Сергей Мешавкин, Медиагруппа «Феномен»:

«Экспертиза — это повод задуматься об отношении к читателю. Прежде всего оцениваются не оформление газеты, не дизайнерские решения и оригинальность. Все это важно лишь в том случае, если в газете уже настроена и «работает» комфортная среда чтения, насколько удобно вашему читателю читать вашу газету., как выстроена навигация полос и материалов, насколько содержательно используются иллюстрации и инфографика. То есть в первую очередь мы говорим не о дизайне, а о визуальной журналистике. Теперь, когда печатным изданиям беспощадную конкуренцию составили электронные и сетевые медиа, мало написать текст. Газеты стоят перед жестким выбором – или меняться, или тонуть».

Лучшие издания, прошедшие экспертизу, удостаиваются Знака отличия «Золотой фонд прессы».

Список обладателей Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2023» будет опубликован 25 декабря на сайте zolfondpress.ru.

Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право с 1 января 2023 года ставить Знак на своем издании в течение года.

Знак отличия и сертификат будут вручены на ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве в апреле 2023 г.

Стоимость и сроки участия — подача документов и оплата регистрационного взноса:

— 19 600 руб. до 31 октября с.г.

Подробности на сайте zolfondpress.ru, по тел. (499) 152 34 73, 910 474 10 04,

e-mail: zolfondpress@mail.ru

Ждем ваши заявки!

Запись вебинара «Пути выхода из стресса. Как сейчас справляться с повышенным стрессом и выгоранием журналистам и менеджерам по рекламе»

5 октября ЖУРНАЛИСТ провел онлайн-вебинар «Пути выхода из стресса. Как сейчас справляться с повышенным стрессом и выгоранием журналистам и менеджерам по рекламе».

Светлана Лебедева, медиаконсультант и старший тренер компании ADCONSULT, рассказала о том:

— Как определить свои индивидуальные маркеры стресса?

— Как выявить ваш личный тип поведения в стрессе?

— Как быстро снизить собственный стресс в рабочих условиях?

— Какие методы подойдут именно вам? Вашим близким и коллегам?

— Как помогать другим в острых стрессовых состояниях?

Запись доступна для членов Клуба Журналиста.

Александр Ливергант: о проблемах «толстых» журналов, аудитории и зарубежной литературе

В марте 2022 года писатель Стивен Кинг заявил, что перестанет заключать контракты с издательствами из России. На днях типографии заявили, что 90% их оборудования иностранное: сложности в поставках новой техники и запчастей могут привести к остановке работы.

«Толстые» журналы о литературе издавать все сложнее.

ЖУРНАЛИСТ поговорил с главным редактором «Иностранной литературы» Александром Ливергантом о том, что ждет издания такого типа.