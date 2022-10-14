Дайджест на выходные #280

С февраля 2022 fashion-журналистика в России пережила серьезные потрясения. Ушли Vogue, GQ, Glamour и Tatler, сменили названия и концепцию бывшие Esquire, Harper`s Bazaar и Cosmopolitan. Если вы интересуетесь модой и хотите писать о ней, самое время искать свое место в обновленном глянце.

Эксперты рассказали ЖУРНАЛИСТУ, как стать профессионалом и какие ошибки выдают новичков.

Продолжается прием заявок на участие в проекте «Золотой фонд прессы»

Что такое «Золотой фонд прессы»:

— это престижный конкурс за право войти в «Золотой фонд» изданий России;

— это ведущие эксперты, которые помогут понять ваши сильные и слабые стороны;

— это дружное журналистское сообщество — обмен опытом и полезные знакомства.

Участники конкурса о проекте:

«Участники конкурса не только получают профессиональную экспертизу по содержанию и дизайну своих изданий, но и взгляд на себя со стороны — это бесценно!»

«Для руководителей газет — это обмен опытом и своими открытиями. Мы непременно возьмем на вооружение все самое полезное, постараемся воплотить это у себя и расскажем о результатах».

«Получив первый раз Знак отличия «Золотой фонд прессы», мы не ожидали, что будет такая реакция у читателей. Это очень стимулирует работать и дальше над качеством контента».

«Золотой фонд прессы» поднимает нас в глазах читателей, способствует привлечению новой потенциальной аудитории и просто держит в тонусе!»

«Участие в проекте для региональных изданий — это самый лучший путь взаимодействия с центром, с властью и журналистским сообществом!»

«Это очень хорошая школа! Здесь получаешь рекомендации, в каком направлении двигаться дальше, используя при этом опыт успешных во всех отношениях изданий».

«Это участие дает знания и, что очень важно, — вдохновение, новые идеи!»

Проекту «Золотой фонд прессы» 13 лет!

• 2889 изданий участвовало в проекте за 13 лет;

• 2511 редакций удостоены Знака отличия;

• 306 заявок подано на конкурс «Главный редактор года»;

• 31 главный редактор стал победителем.

Регистрационный взнос за участие в проекте — 19 600 руб., для членов Клуба — 16 800 руб.

Регистрационный взнос включает:

— соискание Знака отличия — экспертиза и рекомендации (контент, дизайн, сайт);

— участие в работе ежегодного Делового форума «Качественная пресса и перспективы ее развития»;

— участие во Всероссийских конкурсах «Главный редактор года», «Золотой Лотос», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ», «Лучшее корпоративное издание».

Список обладателей Знака отличия «Золотой фонд прессы — 2023» будет опубликован 25 декабря на сайте zolfondpress.ru.

Знак отличия и сертификат будут вручены на ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве в апреле 2023 г.

Подробности на сайте zolfondpress.ru, по тел. (499) 152 34 73, 910 474 10 04

e-mail: zolfondpress@mail.ru

Ждем ваши заявки!

По мере того как Instagram* и TikTok становятся все более безличными, коммерческими и «фальшивыми» из-за алгоритмов, новое поколение социальных сетей стремительно набирает аудиторию. Площадки, такие как BeReal, Locket Widget, Yubo и Poparazzi, отдают приоритет естественности и правдивости, пусть даже реальность иногда оказывается забавной и неказистой. О том, как соцсети «новой искренности» набирают поклонников, читайте в материале ЖУРНАЛИСТА.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

9 фильмов о журналистике

«Фотография – это правда. А кино – это правда 24 кадра в секунду», – говорил французский режиссер Жан-Люк Годар, ушедший из жизни в сентябре этого года. Кинематограф действительно отражает реальность. Этим же занимается журналистика. Конечно, мир кино не мог обойти стороной тему прессы или ограничиться каноничным «Дьявол носит Prada».

ЖУРНАЛИСТ сделал подборку разных картин, посвященных прессе, работе репортера и журналистским расследованиям. Среди этих фильмов встречаются и драмы, и комедии, и триллеры, одни были сняты больше 50 лет назад, другие вышли на экраны совсем недавно.