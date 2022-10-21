Дайджест на выходные #281

В этом номере ЖУРНАЛИСТА мы говорим о том, как в это непростое время редактору, издателю, продюсеру учиться справляться со стрессом. Ведь через стрессовую ситуацию нужно еще провести и свою команду — эффективность и продуктивность ее работы напрямую зависит от эмоционального фона в коллективе.

Кроме того, расскажем, как готовить спецпроекты, какие шаги предпринять для качественного распространения вашего издания, чего не стоит писать о действиях российской армии и российской власти.

Также в выпуске традиционные рубрики Сергея Мешавкина и Инны Тимченко, результаты фотоконкурса и многое другое.

Слова в кавычках: как работать с цитатами

Цитаты всегда использовались в новостных статьях, чтобы оживить историю и, что более важно, придать ей достоверности и сбалансированности. Специалисты по обработке данных из The Guardian нашли способ дать цитатам собственную жизнь и гарантировать их точность благодаря искусственному интеллекту.

Почему нужно участвовать в проекте:

— чтобы пройти аудит и стать качественнее и конкурентоспособнее;

— получить экспертную оценку и пошаговую стратегию изменений;

— научиться эффективно использовать новые информационно-коммуникационные технологии для развития СМИ.

Что дает участие в проекте «Золотой фонд прессы — 2023»:

— Возможность пройти независимую экспертизу качества издания: контента журналистских материалов, сайта и соцсетей, графической модели — дизайна издания;

— Получить по итогам экспертизы протоколы с независимой оценкой и профессиональные рекомендации экспертов медиа отрасли по устранению недостатков;

— Участие в конкурсах: «Главный редактор года», «Золотой лотос», «Хрустальная матрешка», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ» «Лучшее корпоративное издание»;

— Участие одного представителя редакции в ежегодном Деловом форуме СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития» (г. Москва, апрель 2023г.);

— Скидки на участие в образовательных онлайн курсах;

— Лучшие издания, прошедшие аудит, удостаиваются Знака отличия «Золотой фонд прессы».

Регистрационный взнос за участие в проекте:

— 19 600 руб.;

— 16 800 руб. для членов Клуба

Список обладателей Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2023» будет опубликован 25 декабря на сайте zolfondpress.ru.

Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право с 1 января 2023 года ставить Знак на своем издании в течение года.

Знак отличия и сертификат будут вручены на ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве в апреле 2023 г.

Подробности на сайте zolfondpress.ru, по тел. (499) 152 34 73, 910 474 10 04, e-mail: zolfondpress@mail.ru

ЖДЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ!

Десять лет назад, мы говорили с Михаилом Васильевичем о журналистике, о жизни и о любимом факультете, где профессор Шкондин прошел все ступени карьерной лестницы от аспиранта до заведующего кафедрой. Сегодня, как и всегда, от него можно услышать: «Я всегда рад, когда мои коллеги ведут исследования, пишут книги, издают учебники, читают новые дисциплины». В этих словах весь профессор Шкондин.

Как изданиям заинтересовать молодых читателей?

Согласно данным Института изучения журналистики Reuters, молодых людей становится все труднее заинтересовать новостными материалами. Молодые читатели не фокусируют внимание на одном издании, а получают информацию из различных источников через социальные сети и поисковые системы. ЖУРНАЛИСТ разобрался, чего же ждет молодежь от СМИ.