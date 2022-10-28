Дайджест на выходные #282

Редактору и издателю вдвойне важно учиться работать со стрессом. Помимо себя самого через стрессовую ситуацию нужно еще провести свою команду — эффективность ее работы напрямую зависит от эмоционального фона в коллективе.

Публикуем советы для вашей редакции. Да, это не «обезболивающая таблетка», которая заглушает боль и позволяет забыться. Это питающая среда, которая помогает людям гибко реагировать даже на самые тяжелые ситуации.

Внимание! 31 октября заканчивается прием заявок на участие в проекте «Золотой фонд прессы-2023»

Почему нужно участвовать в проекте:

- чтобы пройти аудит и стать качественнее и конкурентоспособнее;

- получить экспертную оценку и пошаговую стратегию изменений;

- научиться эффективно использовать новые информационно-коммуникационные технологии для развития СМИ.

Что дает участие в проекте «Золотой фонд прессы - 2023»:

• Возможность пройти независимую экспертизу качества издания: контента журналистских материалов, сайта и соцсетей, графической модели - дизайна издания;

• Получить по итогам экспертизы протоколы с независимой оценкой и профессиональные рекомендации экспертов медиа отрасли по устранению недостатков;

• Участие в конкурсах: «Главный редактор года», «Золотой лотос», «Хрустальная матрешка», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ» «Лучшее корпоративное издание»;

• Участие одного представителя редакции в ежегодном Деловом форуме СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития» (г. Москва, апрель 2023г.);

• Скидки на участие в образовательных онлайн курсах;

• Лучшие издания, прошедшие аудит, удостаиваются Знака отличия «Золотой фонд прессы».

Регистрационный взнос за участие в проекте:

- 19 600 руб.,

- Для членов Клуба - 16 800 руб.

Список обладателей Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2023» будет опубликован 25 декабря на сайтеzolfondpress.ru.

Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право с 1 января 2023 года ставить Знак на своем издании в течение года.

Знак отличия и сертификат будут вручены на ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве в апреле 2023 г.

Подробности на сайте zolfondpress.ru, по тел. 8(499)-152-34-73, 8(910)-474-10-04, e-mail: zolfondpress@mail.ru

ЖДЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ!

ЖУРНАЛИСТ рассказывает о том, как работает газета «Хакасия». О том, какой контент публиковать региональному изданию, как сохранить хорошие отношения с партнерами в трудное время, и почему важно писать на национальных языках.

Может ли СМИ занять достойное место в искусстве рассказывания важных историй в соцсетях? Может, если будет отталкиваться от знания своей аудитории, ее текущих переживаний, ее спроса на разъяснения и поддержку.

Люди хотят получить универсальное послание, с которым будут дальше жить. Сегодня это называется takeaway message. Идея, которую я унесу с собой буквально в ланч-боксе.

ЖУРНАЛИСТ собрал распространенные ошибки коллег в работе с видео, и сформулировал советы, как их избежать. Максимилиан Утикеев, заслуженный журналист Республики Карелия, начальник службы информационных программ телевидения ГТРК Карелия, ознакомился с тезисами и поделился личным опытом.

Напоминаем, что до завершения приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе журналистов «ИМЯ ЕЙ – ЖЕНЩИНА!»-2022 осталось полтора месяца.

Материалы конкурсных работ и заявка направляются в Союз женщин России на электронную почту konkurs-wuor@yandex.ru.

Учредитель и организатор конкурса: Союз женщин России

Партнеры конкурса:

• Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

• Министерство экономического развития Российской Федерации

• Союз журналистов России

• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

• Региональные отделения Союза женщин России

Информационные партнеры конкурса:

• журнал «Журналист»

• журнал «Журналистика и медиарынок»

На конкурс принимаются работы представителей средств массовой информации, а также внештатных авторов: статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печатных СМИ, на веб-сайтах за период с 15 мая по 15 декабря 2022 года.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

• «Женщина и ее дело»

• «Преодоление»

• «Нет предела совершенству»

• «Хозяйки села»

• «Много - не мало»

• «Всегда в форме»

• «И в будни, и в праздники»

Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются дипломами «Победитель Всероссийского конкурса журналистов «ИМЯ ЕЙ - ЖЕНЩИНА!»-2022 и специальным призом.

Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Союз женщин России» - https://wuor.ru/media/journal/ и на информационных ресурсах партнеров конкурса.

Координатор конкурса - Аленина Надежда Владимировна, советник Председателя Союза женщин России, шеф-редактор журнала «Союз женщин России».