Дайджест на выходные #283

Как запустить успешный подкаст

Подкасты — популярный формат среди журналистов. Начать записывать подкасты довольно просто, а делать это можно где угодно. Но все же перед началом работы стоит ознакомиться с некоторыми правилами. ЖУРНАЛИСТ публикует советы, чтобы упростить вам создание подкаста.

Прием заявок на участие в проекте «Золотой фонд прессы-2023» продлевается до 10 ноября!

Почему нужно участвовать в проекте:

- чтобы пройти аудит и стать качественнее и конкурентоспособнее;

- получить экспертную оценку и пошаговую стратегию изменений;

- научиться эффективно использовать новые информационно-коммуникационные технологии для развития СМИ.

Что дает участие в проекте «Золотой фонд прессы - 2023»:

Возможность пройти независимую экспертизу качества издания: контента журналистских материалов, сайта и соцсетей, графической модели - дизайна издания;

Получить по итогам экспертизы протоколы с независимой оценкой и профессиональные рекомендации экспертов медиа отрасли по устранению недостатков;

Участие в конкурсах: «Главный редактор года», «Золотой лотос», «Хрустальная матрешка», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ» «Лучшее корпоративное издание»;

Участие одного представителя редакции в ежегодном Деловом форуме СМИ «Качественная пресса и перспективы ее развития» (г. Москва, апрель 2023г.);

Скидки на участие в образовательных онлайн курсах;

Лучшие издания, прошедшие аудит, удостаиваются Знака отличия «Золотой фонд прессы».

Регистрационный взнос за участие в проекте:

- 19 600 руб.,

- Для членов Клуба - 16 800 руб.

Список обладателей Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2023» будет опубликован 25 декабря на сайте zolfondpress.ru.

Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право с 1 января 2023 года ставить Знак на своем издании в течение года.

Знак отличия и сертификат будут вручены на ежегодном Деловом форуме российских СМИ в Москве в апреле 2023 г.

Подробности на сайте zolfondpress.ru, по тел. 8(499)-152-34-73, 8(910)-474-10-04, e-mail: zolfondpress@mail.ru

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