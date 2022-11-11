Дайджест на выходные #284

Для многих издателей качественное распространение — это недостижимая мечта и одновременно — зона большого напряжения. Это постоянная борьба с дебиторкой от киосковых сетей, это несвоевременная доставка Почтой России и много других прелестей, из которых, как ни переставляй буквы, складывается слово из четырех букв. «Боль».

Опытом работы собственной службы подписки и доставки газеты «Березниковский рабочий» с ЖУРНАЛИСТОМ поделился директор медиахолдинга Федор Парамонов.

Запись вебинара «От бумаги — к цифре. Мягкий переход»

11 ноября ЖУРНАЛИСТ провел онлайн-вебинар «От бумаги — к цифре. Мягкий переход».

Екатерина Назаренко, главный редактор регионального медиа Северо-Казахстанской области рассказала, как независимое коммерческое издание перешло от печатной версии к работе в онлайне и соцсетях.

• В вебинаре вы найдете ответы на вопросы:

• Как научить и мотивировать журналистов создавать цифровой контент?

• Сколько может зарабатывать региональный сайт в месяц?

Как небольшому изданию зайти в социальные сети, работать с контентом и повышать охваты?

Запись вебинара доступна для членов Клуба «Журналиста»

Давайте представим, что вы попали в специализированный магазин «Мир шрифтов». В скомканном списке покупок написано, что нужна какая-нибудь антиква, или гротеск.

Шрифты — это такой же продукт, на производство которого уходят большие усилия. Чтобы грамотно и правомерно использовать шрифты в дизайне, необходимо разбираться в видах лицензий, их ценообразовании, а также быть готовым к трудностям, возникшим для российских профессионалов в апреле этого года.

«Было профессиональное братство! Ну, может, не братство — содружество. Мы, как могли, пытались противостоять злу, несправедливости, непорядочности».

ЖУРНАЛИСТ поговорил с Галиной Лазутиной — доцентом факультета журналистики МГУ. Галина Викторовна поделилась воспоминаниями о советской журналистике, рассказала о своем новом учебнике и объяснила важность этического стандарта в профессии.

Среди подкастов отдельную нишу занимают аудиоистории об искусстве: живописи, художниках, скульптуре, новых выставках и т.д. В какой музей сходить? На какие картины из коллекции Морозовых обратить внимание? В чем смысл «Черного квадрата» Малевича?

ЖУРНАЛИСТ сделал подборку подкастов об искусстве и поговорил с их создателями.