Дайджест на выходные #285

«Дискредитация»: что недопустимо говорить о действиях российской армии и российской власти
С 4 марта в российском законодательстве появились новые статьи, запрещающие дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и публичные призывы к воспрепятствованию их использования. Самые первые случаи применения этих статей показали, что под их действие может попасть любая жесткая критика или негатив в отношении спецоперации, действий российской армии или властей.Попробуем разобраться, как высказывать свое мнение, чтобы не получить штраф, и выполнять журналистскую работу, не нарушая закона.
Приглашаем на бесплатный вебинар «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности»
24 ноября ЖУРНАЛИСТ проведет онлайн-вебинар «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности».
Спикер: Надежда Ажгихина, вице-президент ЕФЖ в 2013-2019
Дата: 24 ноября в 11:00 (мск)
Стоимость: бесплатно
Графическая модель начинается с математики. Не со шрифтов, рамочек и линеек, а как раз с делений, умножений и сумм. Именно простейшая арифметика пятого класса средней школы обеспечивает качественное оформление печатного издания.
Сергей Мешавкин рассказывает, как рассчитать модульную сетку.
Продолжается подписка на журнал «Журналист» и членство в Клубе «Журналист»
В новом году члены Клуба с годовым премиальным пакетом смогут бесплатно пройти аудит сайта и соцсетей.
Оплатить подписку и покупку пакета члена Клуба можно на сайте или по счету (пришлите реквизиты на почту info@jrnlst.ru, и мы выставим счет).
Что дает участие в Клубе «Журналиста»?
• печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);
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• доступ к архиву журнала «Журналист»;
• участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);
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• участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;
• участие в мероприятиях партнеров со скидкой до 15%;
• юридические консультации.
«Стальная искра»: коллеги из Челябинской области делятся опытом
ЖУРНАЛИСТ продолжает публиковать истории успеха коллег из регионов. Главный редактор «Стальной искры» Зоя Григорьева рассказала, как издание пережило пандемию, как полностью обновило дизайн печатной версии, и в каких проектах участвует, чтобы привлечь аудиторию.