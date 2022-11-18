Дайджест на выходные #285

«Дискредитация»: что недопустимо говорить о действиях российской армии и российской власти

С 4 марта в российском законодательстве появились новые статьи, запрещающие дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и публичные призывы к воспрепятствованию их использования. Самые первые случаи применения этих статей показали, что под их действие может попасть любая жесткая критика или негатив в отношении спецоперации, действий российской армии или властей.Попробуем разобраться, как высказывать свое мнение, чтобы не получить штраф, и выполнять журналистскую работу, не нарушая закона.

Приглашаем на бесплатный вебинар «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности»

24 ноября ЖУРНАЛИСТ проведет онлайн-вебинар «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности».

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Газета счет любит

Графическая модель начинается с математики. Не со шрифтов, рамочек и линеек, а как раз с делений, умножений и сумм. Именно простейшая арифметика пятого класса средней школы обеспечивает качественное оформление печатного издания.

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Продолжается подписка на журнал «Журналист» и членство в Клубе «Журналист»

В новом году члены Клуба с годовым премиальным пакетом смогут бесплатно пройти аудит сайта и соцсетей.

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ЖУРНАЛИСТ продолжает публиковать истории успеха коллег из регионов. Главный редактор «Стальной искры» Зоя Григорьева рассказала, как издание пережило пандемию, как полностью обновило дизайн печатной версии, и в каких проектах участвует, чтобы привлечь аудиторию.