Дайджест на выходные #286

Тройка, шестерка, туз: как готовить спецпроекты

Сейчас у медиа — как региональных, так и федеральных — складывается довольно сложная ситуация с монетизацией. Поэтому для многих редакций коммерческие спецпроекты — это наилучший способ привлечения и удержания клиентов. Рассказываем, что следует учесть при создании спецпроектов: от первого плана до рекламы.

«Черная пятница» на сайте «Журналиста»

С 24 по 28 ноября на сайте действует скидка на подписку на журнал «ЖУРНАЛИСТ».

Подписка на печатную версию журнала «ЖУРНАЛИСТ» на 12 месяцев 2023 года.

• Периодичность выхода — 4 раза в год

• Адресная почтовая доставка печатной версии журнала 3 060 ₽ вместо

3 600 ₽

Подписка на цифровую версию журнала «ЖУРНАЛИСТ» на 12 месяцев 2023 года.

• Периодичность выхода — 4 раза в год

• Предоставление индивидуального доступа к цифровой версии журнала

2 720 ₽ вместо 3 400 ₽

Оплатить подписку нужно до 29 ноября (включительно). Если вам необходимо выставить счет, напишите на нашу почту info@jrnlst.ru.

Клуб продвинутого журналиста: словесный мусор против «чистых игр» автора

Автор, который промахнулся и с лидом, и с жанром.

В новом стилистическом практикуме Инна Тимченко, постоянный автор журнала «Журналист», разберет, как не нужно писать об экологии, и почему «лето — сезон пикников» — провальный инфоповод.

Запись вебинара «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности»

24 ноября ЖУРНАЛИСТ провел бесплатный вебинар «Современные этические вызовы. Журналистика в период турбулентности».

НАДЕЖДА АЖГИХИНА, редактор раздела «Профессия» журнала «Журналист», член Общественной коллегии по жалобам на прессу, вице-президент ЕФЖ 2013-2019, поделилась со слушателями советами, как работать журналисту в это непростое время.

В этом вебинаре вы найдете ответы:

• Почему журналистика — опасная профессия, и как сберечь себя;

• С какими вызовами сталкиваются журналисты;

• Почему этический кодекс — главное руководство в профессии.

Главный вывод встречи: берегите себя ради ваших читателей.

Запись доступна для членов Клуба Журналиста.

Читатели рассказывают: Коко из уральской глубинки

Как жил и работал один из лучших фотокорреспондентов Свердловской области, Василий Коковихин, читайте в свежем материале «Журналиста».

… Возвращение фотокора после очередной съемки наполняло редакционные кабинеты оживленными разговорами, смехом. И громче всех был Василий, легкий на шутку и щедрый на дружеские прозвищами, не вызывавшие у коллег обид, а только улыбку. И к нему в редакционной среде прочно пристало одно. Он откликался как на что-то обыденное, когда называли «Вася Коко» или просто «Коко».