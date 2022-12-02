Дайджест на выходные #287

Как найти работу в медиа

С зимы этого года вопрос поиска работы для многих журналистов встал особенно остро: СМИ закрываются, соцсети блокируются, зарубежные клиенты уходят. Неопределенность растет, но отчаиваться не стоит. ЖУРНАЛИСТ разобрался, какие специалисты нужны медиарынку сегодня и где искать работу.

Продолжается подписка на журнал «Журналист» и членство в Клубе «Журналиста»

В новом году члены Клуба с годовым премиальным пакетом смогут бесплатно пройти аудит сайта и соцсетей.

Оплатить подписку и покупку пакета члена Клуба можно на сайте или по счету (пришлите реквизиты на почту info@jrnlst.ru и мы выставим счет).

Что дает участие в Клубе «Журналиста»?

• печатная версия журнала «Журналист» (ежеквартально);

• доступ к цифровой версии журнала «Журналист»;

• доступ к архиву журнала «Журналист»;

• участие в образовательной программе (вебинары/семинары/тренинги);

• доступ к материалам (записи вебинаров/семинаров/форума конференций, презентации спикеров, переводные материалы, статьи);

• участие в мероприятиях «Журналиста»: форумы, конференции, семинары;

• участие в мероприятиях партнеров со скидкой до 15%;

• юридические консультации.

Подробности по каждой из подписок можно посмотреть на сайте «Журналиста».

Миру – «Мир»: опыт газеты Le Monde

Сегодня в Le Monde работают 520 журналистов во Франции, 58% материалов издания находится за пэйволом. При этом на цифровые и печатные продукты Le Monde подписаны более 540 тысяч человек.

Французские коллеги поделились с ЖУРНАЛИСТОМ секретами успеха.

По выгодной цене: опыт The Times of India

TOI+, продукт премиум-подписки The Times of India, был запущен в марте 2021 года, чтобы увеличить количество читателей и доходы от них. Цель была достигнута: в настоящее время у издания более 120 тысяч платных подписчиков.

Как изучить свою ЦА и заполучить подписчика – в материале ЖУРНАЛИСТА.

Фоторепортаж с XIV Московского международного телефестиваля

20 ноября 2022 года в Центральном Доме кинематографистов были объявлены победители XIV Московского международного телефестиваля «Профессия – журналист».

Публикуем небольшой фоторепортаж с фестиваля.