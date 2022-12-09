Дайджест на выходные #288

Вступайте в Клуб «Журналиста»!

Восемь причин стать членом Клуба «Журналист»

1. Вступить в профессиональное журналистское сообщество для обмена опытом, решения проблем.

2. Повышать профессиональные компетенции — принимать участие в образовательных вебинарах, мероприятиях.

3. Пройти аудит сайта, соцсетей.

4. Получать бумажный выпуск журнала «Журналист» ежеквартально. Быть в курсе трендов в отрасли, журналистике, знакомиться с лучшим опытом.

5. Возможность читать журнал на сайте сразу же после сдачи в печать — доступ к цифровой версии.

6. Получить доступ ко всем закрытым материалам: аналитика, исследования, успешные российские и зарубежные кейсы.

7. Узнать советы лучших медиаэкспертов о способах монетизации и продвижении, актуальных грантах, конкурсах.

8. Участвовать в жизни профессионального журнала с историей больше века!

«Начать работать с изображением — мое лучшее решение»: бильд-редакторы о своей профессии

Бильд-редактор не просто должен подобрать подходящую картинку к тексту. Иногда приходится искать фотографии того, что никто не сфотографировал, порой принципе не ясно, как выглядит искомый объект.

ЖУРНАЛИСТ поговорил с бильд-редакторами российских СМИ и узнал у них, с какими сложностями можно столкнуться в профессии и как их преодолеть.

9 советов, как записывать дистанционное интервью

Пандемия показала, что некоторые вещи можно делать дистанционно. Например, записывать интервью. Где бы вы ни находились, вы можете позвонить герою по видеосвязи и записать ваш разговор. Если вы проводите дистанционное интервью, вот девять вещей, на которые журналистам — в каком бы СМИ они ни работали — стоит обратить внимание.

Исследование: бренды готовы тратить больше денег на рекламу в подкастах

Вместе с коммуникационным агентством «Молва» «Лайфхакер» опросил и проанализировал ответы 16 брендов и компаний, которые во II и III квартале 2022 года размещали рекламу в подкастах.

Оказалось, что практически все бренды выполнили поставленные KPI и остались настолько довольны интеграциями, что собираются и дальше размещать рекламу в подкастах. Половина опрошенных готовы увеличивать свой бюджет на это.

Об исследовании читайте на сайте ЖУРНАЛИСТА.

Тридцать лет и три года: история уроженки Ростова, создавшей журнал Elle

Она открыла миру Бриджит Бардо, ее постоянным автором была Франсуаза Саган, ее друзьями — Коко Шанель и президент Жорж Помпиду. Весь парижский бомонд вращался в ее вселенной.

Одна из биографий нашей героини называется «La tzarine» — «Царица». Так, зная о ее российском происхождении и учитывая ее невероятную сферу влияния, называли Элен Гордон-Лазарефф во Франции.

ЖУРНАЛИСТ публикует материал о творческом пути знаменитой создательницы Elle.

Курсы, бренды, международный SMM: работа русского маркетинг-специалиста за границей

Многие специалисты за последнее время столкнулись со сложностями в работе: недоступны привычные инструменты, заблокированы социальные сети, усложнилась монетизация. Некоторые выбирают релоцироваться и продолжить работу за рубежом. Но и тут не без подводных камней.

Эльвира Цориева, основатель международного SMM-агентства SAY YES PR, поделилась с ЖУРНАЛИСТОМ своим опытом.

Общественная Коллегия по жалобам на прессу и Национальная ассоциация блогеров приглашают на конференцию

Конференция «Блогеры в новой реальности-2: закон о маркировке рекламы, этико-правовое пособие и разрешение конфликтов» пройдет 13 декабря в 11:00 (мск).

В программе:

• Юристы расскажут про закон о маркировке рекламы в интернете

• Дискуссии о спорных ситуации с участием блогеров и маркировке рекламы

• Квиз «Маркировать или не маркировать? Проверь свою интуицию» и многое другое

Принять участие могут все желающие по ссылке.

Идентификатор конференции: 873 4017 1701

Код доступа: 41153