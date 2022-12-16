Дайджест на выходные #289

Специальное предложение от журнала «ЖУРНАЛИСТ»
Прямо сейчас вы можете приобрести «Клубную подписку «ЖУРНАЛИСТА» с расширенными возможностями! Наш подарок всем членам Клуба с годовым премиальным пакетом 2023 года – возможность подать заявку на БЕСПЛАТНЫЙ полноценный аудит вашего сайта или соцсетей.
Он включает:
• аудит структуры сайта;
• аудит контента сайта или соцсетей за последний месяц;
• аудит юзабилити;
• аудит коммерческих факторов;
• аудит бренд-факторов.
Подробности об услугах, стоимости пакета и способах оплаты по ссылке.
Продолжается подписка на печатную и цифровую версию журнала
Вы можете выбрать удобный для вас срок подписки – полгода или год, а также формат журнала – цифровой или печатный.
Узнать подробнее о ценах и условиях можно по ссылке.
Мечта о русском New Yorker сбывается
Максим Мамлыга — книжный обозреватель нового журнала «Правила жизни» и куратор отдела искусств книжного магазина «Подписные издания.
В интервью ЖУРНАЛИСТУ он рассказал о том, почему глянцевые журналы и бумажные книги не умрут в эпоху цифровизации, что такое интеллектуальный глянец и почему современная русская литература — мировое явление.
Погадать на короля трендов: какие соцсети будут популярны в 2023 году
Что нас ждет в грядущем году? Разложили карты и погадали на судьбу популярных платформ в России. Рост «Одноклассников», импортозамещение соцсетей и хайп Илона Маска — главные прогнозы на 2023-й.
Александр Герцен: создатель русской зарубежной журналистики
Если сегодня у журналистов в тренде статус «иноагент», то в XIX и XX веке в моде было «уехать в эмиграцию». Новое явление было так популярно, что на рубеже веков даже появилось понятие «русская зарубежная периодика» — периодические издания, которые писали о России для российской аудитории, но печатались в Европе.
Первопроходцем и основателем зарубежной журналистики считается публицист и филолог Александр Герцен. И не зря: за два десятилетия он смог наладить регулярный выпуск нескольких изданий и заставил правительство России ждать каждого выпуска своих газет и журналов.
Как в России создавалась военная журналистика
Последние 15-20 лет сложно представить программу новостей без сообщений о вооруженных конфликтах.
Но так было не всегда и, например, в первой российской газете «Санкт-Петербургские ведомости» в начале XVIII века новостей из зоны военных действия не было, редактор публиковал информационные сводки с фронтов Северной войны. Знакомая современному читателю военная журналистика сформировалась гораздо позже.
Рассказываем историю становления военной журналистики в России и за рубежом.
«Глаголица» — конкурс для молодых публицистов
В Казани завершила работу очередная «литературная смена» международной детской литературной премии «Глаголица». Под руководством Надежды Ажгихиной, редактора раздела «Профессия» журнала «Журналист», на конкурсе выступала группа эссеистов-финалистов.
Публикуем небольшой фоторепортаж.