Дайджест на выходные #289

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Мечта о русском New Yorker сбывается

Максим Мамлыга — книжный обозреватель нового журнала «Правила жизни» и куратор отдела искусств книжного магазина «Подписные издания.

В интервью ЖУРНАЛИСТУ он рассказал о том, почему глянцевые журналы и бумажные книги не умрут в эпоху цифровизации, что такое интеллектуальный глянец и почему современная русская литература — мировое явление.

Погадать на короля трендов: какие соцсети будут популярны в 2023 году

Что нас ждет в грядущем году? Разложили карты и погадали на судьбу популярных платформ в России. Рост «Одноклассников», импортозамещение соцсетей и хайп Илона Маска — главные прогнозы на 2023-й.

Александр Герцен: создатель русской зарубежной журналистики

Если сегодня у журналистов в тренде статус «иноагент», то в XIX и XX веке в моде было «уехать в эмиграцию». Новое явление было так популярно, что на рубеже веков даже появилось понятие «русская зарубежная периодика» — периодические издания, которые писали о России для российской аудитории, но печатались в Европе.

Первопроходцем и основателем зарубежной журналистики считается публицист и филолог Александр Герцен. И не зря: за два десятилетия он смог наладить регулярный выпуск нескольких изданий и заставил правительство России ждать каждого выпуска своих газет и журналов.

Как в России создавалась военная журналистика

Последние 15-20 лет сложно представить программу новостей без сообщений о вооруженных конфликтах.

Но так было не всегда и, например, в первой российской газете «Санкт-Петербургские ведомости» в начале XVIII века новостей из зоны военных действия не было, редактор публиковал информационные сводки с фронтов Северной войны. Знакомая современному читателю военная журналистика сформировалась гораздо позже.

Рассказываем историю становления военной журналистики в России и за рубежом.

«Глаголица» — конкурс для молодых публицистов

В Казани завершила работу очередная «литературная смена» международной детской литературной премии «Глаголица». Под руководством Надежды Ажгихиной, редактора раздела «Профессия» журнала «Журналист», на конкурсе выступала группа эссеистов-финалистов.

Публикуем небольшой фоторепортаж.