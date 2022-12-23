Дайджест на выходные #290

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

В этом номере ЖУРНАЛИСТА мы говорим о мечте каждого российского редактора накануне Нового года. Разумеется, о кибербезопасности.

Наш новогодний подарок читателям — рецепт от мании преследования и паранойи.

В этом выпуске вы узнаете о самом безопасном и надежном мессенджере для редакционного общения, о пользе дипфейков для журналистов и о том, как Юрий Гагарин попал в нейросети.

Традиционные рубрики ЖУРНАЛИСТА с советами от Сергея Мешавкина, Инны Тимченко в «Клубе продвинутого журналиста» (спойлер: детям лучше в руки не давать) и воспоминания Юрия Феклистова о встречах с Жераром Депардье.

И еще много интересного в зимнем выпуске журнала «Журналист»!

Цифровая версия уже на сайте.

Вы можете приобрести как цифровой, так и печатный выпуск журнала.

Историки и журналисты: чему стоит поучиться друг у друга

Умение работать с источниками — суперсила историков. Журналистам и медиаспецам не всегда это умение под силу — его надо прокачивать, особенно в цифровой среде. А вот распространять контент и даже мемифицировать его — преимущество медийщиков.

Какие еще навыки стоит подсмотреть у коллег — рассказал Максим Корнев.

Подписка на журнал «Журналист»!

Подпишитесь на журнал «Журналист» и всегда будете в курсе важных событий медиаотрасли, журналистики, успешного опыта коллег.

Опытные практики и медиаэксперты познакомят вас с необходимыми инструментами для продвижения издания на разных платформах, расскажут о том, как привлекать и работать с аудиторией, полезных инструментах для развития, успешных бизнес-кейсов.

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Клуб это:

• Профессиональное журналистское сообщество, для обмена опытом, решения проблем.

• Повышение профессиональных компетенций — участие в образовательных вебинарах, мероприятиях.

• Доставка бумажного выпуска журнала «Журналист» ежеквартально.

• Доступ к цифровой версии.

• Доступ к закрытым материалам: аналитике, исследованиям, успешным российским и зарубежным кейсам.

• Информация о грантах, конкурсах.

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«Как рассказывать о Достоевском и не материться?»: подкаст «Акулы пера»

Анастасия Бурдина – ведущая нестандартного литературного подкаста «Акулы Пера». У парня Насти проблемы со сном. Девушка помогает ему уснуть, рассказывая интересные подробности из жизни писателей, о которых в школе решили умолчать. А молодой человек делает из этого подкаст.

ЖУРНАЛИСТ поговорил с Анастасией об истории появления проекта, коммерции в творчестве и пресловутой букве «Р».

Новый год по-журналистски: подборка рождественских фильмов

В канун Нового года мы всегда куда-то торопимся, суетимся и часто не успеваем насладиться праздничной атмосферой. Чтобы вернуть себе ощущение чуда, можно устроить просмотр хороших рождественских фильмов.

Мы сделали подборку картин о самом волшебном празднике в году и журналистах, которые попадают в переделки, но всегда из них выбираются.

Как запустить региональное лайфстайл медиа: опыт Choice

Несколько лет назад Ксения Другова работала в банковской пресс-службе. Потом выпускала The Village в Екатеринбурге, а сейчас издает медиа Choice. Как ей все это удалось, почему The Village Екатеринбург больше не существует, чего не хватает региональным медиа — читайте на сайте «Журналиста».

* The Village заблокирован в России

Начать карьеру с «Эрарты»: фотограф Мария Никитина о серии работ «ПЛАСТМАССА»

Мария Никитина делает снимки, в которых рассказывает о происходящем вокруг нас. В 2020 году она представила в музее современного искусства «Эрарта» работы об экологии «ПЛАСТМАССА». Эта серия затрагивает проблему загрязнения пластиком окружающей среды.

Мы поговорили с Марией о том, как начинающему фотографу попасть в «Эрарту», и как сделать это сотрудничество максимально продуктивным.