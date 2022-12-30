Новогодний дайджест #291

На пороге Новый год

Друзья! Братья и сестры во письме и чтении! К вам обращается ЖУРНАЛИСТ в последние часы уходящего года.

Мы уверены, что 2023-й год точно будет лучше предыдущего. Хотя бы потому, что мы пережили уже два конца света — в 2012-й и 2022-й. Заглянем в будущее с детской надеждой и наивностью. А что, ведь Новый год — время чудес.

Редакция ЖУРНАЛИСТА поздравляет вас с наступающим праздником. Пусть будет новый медиагод и медиамир!

Что почитать в праздники

Чтобы не скучать на длинных каникулах, предлагаем вам почитать новый выпуск журнала «Журналист». В нем вы найдете материал Оксаны Силантьевой «Редактор на распутье». Что делать и куда бежать руководителям медиа в кризисный период? Высчитываем выигрышные ходы для каждой ситуации.

Журнал вы можете почитать как в печатном, так и в цифровом виде. А если вы хотите каждый раз получать выпуск первыми – оформляйте годовую подписку. Это сэкономит вам время и деньги.

Пять советов о том, как работать в PR, но остаться журналистом

Бытует мнение, что из журналистов получаются лучшие PR-менеджеры. Возможно это и так, но только благодаря богатому журналистскому опыту и желанию освоить новую профессию. ЖУРНАЛИСТ собрал несколько советов, которые помогут перейти из СМИ в пресс-службу.

«Новых конкурентов не появилось, и старые не догоняют нас»: Елена Локтионова, главный редактор «Pressfeed.Журнала»

Часто эксперт, которого журналист попросил дать комментарий, или срывает дедлайны, или пропадает, или отправляет плохой ответ. С 2014 года в России существует сервис «Pressfeed», который помогает избежать таких ситуаций. Журналист может найти качественные комментарии для статьи, а эксперты получают упоминания в СМИ.

Поговорили с главным редактором «Pressfeed.Журнала» Еленой Локтионовой и узнали, как сервис облегчает работу журналистов, и как устроена редакция бренд-медиа.

«Чем больше, тем веселее»: как подкасты помогают нарастить аудиторию СМИ

В конце 2020 года южноафриканское англоязычное онлайн-издание News24 перешло на подписную модель. Она оказалась чрезвычайно успешной во многом потому, что редакция выпускает контент в разных форматах, в том числе подкасты. Сегодня компания насчитывает 14 тематических и новостных программ.

Рассказываем об этом кейсе.

Святочные рассказы – традиционный жанр Рождества

Первое упоминание святочного рассказа появляется в журнале «Московский телеграф» в 1826 году. За много лет жанр много раз менялся и обрастал новыми особенностями. Рассказываем, в чем уникальность этих рассказов, и можем ли мы обратиться к ним сегодня.

Бонус: в конце материала подборка святочных рассказов от редакции.