Дайджест на выходные #292

Нестерильные переписки

Поиски самого безопасного мессенджера для обмена информацией все еще не завершены. С момента зарождения социальных сетей личные данные пользователей являются объектом внимания государства, злоумышленников и владельцев IT-гигантов.

ЖУРНАЛИСТ разбирается в истории и дает полезные советы, как не слить редакционный чат в публичное пространство.

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Топ-7 вопросов психологу от молодых журналистов

В сфере журналистики профессионалы часто встречаются с проблемами. Нередко сложности связаны с ментальным самочувствием журналиста. ЖУРНАЛИСТ поговорил с психологами о насущных проблемах молодых авторов.

Сегментация целевой аудитории: для чего она нужна и как влияет на успех медиа

К 2022 году все, кто связан с медиа, усвоили — без знания целевой аудитории успеха не видать. Но сегодня и этого уже недостаточно. Важно не только знать ЦА, но и уметь грамотно разделять ее на группы.

Рассказываем, как сегментация влияет на работу медиа, и какими инструментами стоит воспользоваться редакции.

Язык программирования собеседников

Чтобы ваше интервью прошло идеально, нужно быстро наладить контакт с собеседником. Благодаря нейролингвистическому программированию можно легко найти подход к герою, создать доверительную атмосферу и сделать беседу приятной для обеих сторон. Читайте о том, как быстро настроиться с собеседником на одну волну.