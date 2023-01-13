Дайджест на выходные #293

С Днем российской печати! С днем Рождения «Журналиста»!

ЖУРНАЛИСТ поздравляет журналистов и работников СМИ с профессиональным праздником — Днем российской печати!

Именно в этот день в нашей стране начали выпускать первую печатную газету — «Ведомости», основанную по указу Петра I. Первый номер русскоязычной газеты вышел 13 января 1703 года.

Это дата для нас значима еще и потому, что это и день Рождения «Журналиста». 13 января 1914 года вышел в свет первый номер всероссийского профессионального издания, задуманного профессором Владимиром Фриче как рупор репортеров, как площадка живого разговора о журналистике и ее месте в обществе.

Сегодня мы публикуем первый номер журнала «Журналист». Уникальный выпуск теперь доступен в электронном виде на нашем сайте.

Напоминаем о подписке на журнал «Журналист»!

На сайте ЖУРНАЛИСТА вы можете выбрать цифровую подписку или подписку на печатную версию журнала. Новый номер выходит каждый квартал.

Если вы хотите получить больше, то вступайте в Клуб «Журналиста». Это доступ ко всем материалам и бесплатное участие в мероприятиях журнала. С этого года в пакете «премиум» доступен аудит сайта и социальных сетей. Эксперты дадут вам рекомендации по повышению эффективности и коммерческой монетизации.

Чем полезен журналистский опыт в PR

Журналисты все чаще уходят в PR, и многим это кажется логичным развитием карьеры. Но такое решение далеко не всегда сопровождается успехом. Узнали, что общего у PR-щика и журналиста-репортажника, и почему PR-специалисты — это «серые кардиналы» в мире медиа.

4 инструмента поведенческой аналитики для небольших редакций

Самым популярным инструментом веб-аналитики — Google Analytics — пользуются 97% редакций новостных сайтов. Однако, полагаясь только на него, вы не получите всю информации о взаимодействии аудитории с сайтом. Чтобы лучше понять, какой опыт получают пользователи, редакциям полезно добавить другие инструменты к Google Analytics.

Какие? Читайте в материале ЖУРНАЛИСТА.

Журналистика — преступление?

17 июня 2022 года глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Если апелляция его юристов не сработает, основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы.

ЖУРНАЛИСТ вспоминает историю противостояния одного журналиста и целого государства, в то время как мировые СМИ призывают освободить Ассанжа.