Дайджест на выходные #294

ЖУРНАЛИСТ приглашает принять участие во Всероссийских конкурсах СМИ

ЖУРНАЛИСТ проводит конкурсы среди журналистов и СМИ:

• «Главный редактор года»

• «Золотой лотос»

• «Хрустальная матрешка»

• «Маленький принц»

• «Лучшее корпоративное издание»

• «Лучший газетный дизайн».

На Конкурсы принимаются проекты и публикации, реализованные или опубликованные в СМИ в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Присылайте вашу заявку на участие до 28го февраля 2023 года.

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Собака Павлова — друг читателя

Правила чтения — первый и главный закон, который должен соблюдаться самым неукоснительным образом в массовых изданиях. Именно заложенная на уровне физиологии привычка чтения должна диктовать вам приемы верстки.

Разбираем, что же это за правила.

Вся область в одной газете: опыт «Тульских известий»

Вся область в одной газете — таков девиз «Тульских известий», единственного регионального государственного издания в Тульской области. Несмотря на статус газеты правительства, издание не стремится публиковать лишь сухие отчеты о работе органов власти. Газета старается быть интересной широкому кругу читателей, рассказывать о жизни региона.

Внутренней кухней издания с ЖУРНАЛИСТОМ поделилась Полина Крымова, главный редактор «Тульских известий».

Статьи от A до D

В каталонской газете ARA разработали новые информационные панели, которые дают представление о производительности онлайн-контента и упрощают редакционное планирование.

Как их использовать и зачем оценивать статьи от A до D – выяснил ЖУРНАЛИСТ.

«Каждый сам делает свои выводы»: фельетон

«Каждый сам делает свои выводы» и «все всё понимают» - мантры, которые журналисты и блогеры на разный манер повторяют уже много лет. Но все новое – хорошо забытое старое. И в далеком 1962 году говорили то же самое.

В выпуске №4 1962 года ЖУРНАЛИСТ опубликовал фельетон «Синяк под глазом». На наш взгляд, даже спустя 60 лет текст не потерял актуальность.

Приглашаем принять участие в вебинаре «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?»

24 января в 11:00 ЖУРНАЛИСТ проведет онлайн-вебинар «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?».

Спикер: Владимир Денисов, основатель холдинга «ЕвроМедиа», медиаэксперт.

На вебинаре обсудим темы:

• Диверсификация доходов: как сегментировать направления в своем СМИ. Ищем новые источники дохода и внимания аудитории.

• Инструменты для поиска новых рыночных ниш и тем для специальных медиапроектов.

• Перспективы сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

• Спецпроекты с органами власти: кейс с Минстроем РФ. Как в формате подкастов и видео продвигать строительную отрасль.

• Стратегия продвижения — 2023. ИД — маркетплейс коммуникаций.

Регистрация доступна по ссылке.

«Имя ей – женщина!»-2022: конкурс в цифрах

Всероссийский конкурс журналистов «Имя ей – женщина!»-2022 продолжает свое движение к главной цели – награждению победителей этого творческого состязания.

В 2022 году на конкурс поступило 1123 работы из 75 регионов.

По количеству заявок в этом году лидируют Липецкая область, Республики Коми и Мордовия, Челябинская и Волгоградская области.

Наибольшее количество работ поступило на следующие номинации: «Женщина и ее дело», «Нет предела совершенству» и «Хозяйки села».

Подавляющее большинство авторов конкурсных материалов – женщины. Но есть и работы от журналистов-мужчин. Таких заявок – 48.

В этом году в конкурсе впервые принимают участие журналисты ЛНР и ДНР.

Чествование победителей конкурса пройдет в Москве, на площадке Союза женщин России (Глинищевский переулок, дом 6). Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Союз женщин России» и на информационных ресурсах Союза женщин России.