Дайджест на выходные #295

Гагарин, сеть полюбила тебя: ИИ пишет новости

Мы сталкиваемся с нейросетями ежедневно: спрашивая что-то у голосового помощника, работая в фоторедакторе, снимая блокировку своего смартфона при помощи технологии распознавания лица. Что сегодня важно знать именно журналисту о работе с нейросетями?

ЖУРНАЛИСТ предложил нейросетям написать новость о первом полете человека в космос.

Журнал «Журналист» напоминает о подписке

В каждом номере эффективные практики российских и зарубежных СМИ, интервью с известными журналистами и медиаэкспертами, Школа дизайна и другая полезная информация.

А если вы хотите больше – вступайте в Клуб «Журналиста». Это доступ ко всем материалам и бесплатное участие в мероприятиях журнала. Например, бесплатный доступ к вебинарам, которые журнал проводит с ведущими экспертами отрасли каждый месяц.

«Киберпонедельник» в «Журналисте»!

Только 30 января журнал «Журналист» делает скидку в 15% на годовую цифровую подписку. Она будет стоить 2890 вместо 3400 рублей.

Каждый квартал вы будете первыми получать свежий номер с эксклюзивными материалами.

Оформить подписку можно на сайте или по почте info@jrnlst.ru.

Запись вебинара «Основы стратегического планирования для медиа: как запланировать свой 2023 год?»

24 января ЖУРНАЛИСТ провел вебинар по стратегическому планированию. Спикером стал Владимир Денисов, основатель холдинга «ЕвроМедиа», медиаэксперт.

На вебинаре мы составили список того, на что редакциям стоит обратить внимание в этом году:

• Сохранить преимущества принта;

• Развивать новые каналы коммуникаций;

• Участвовать в грантах и конкурсах;

• Проводить аналитическую работу;

• Создавать товары и услуги для маркетплейсов;

• Учиться и обучать.

Запись вебинара доступна для членов Клуба «Журналист».

Записки журналиста: в гостях у Депардье

Чтобы попасть в гости к «звезде», надо приложить колоссальные усилия. Хорошо, если есть личные связи.

Именно ими и воспользовались Юрий Феклистов и журналистка Марина Порк (журнал «7 ДНЕЙ») в 1998 -м, отправляясь в замок к Жерару Депардье. С ним договорился их коллега Кирилл Привалов, работавший в Париже более 20 лет и друживший с артистом. Он ласково называл его «Жераркой».

Вызов нашего времени: самый популярный формат в Волгодонске — это «ЧЧ»

Городская газета «Волгодонская правда» — одно из старейших печатных СМИ в Ростовской области. Сегодня у издания три равноправных соучредителя, что позволяет ему находиться на медийном рынке, участвовать в творческих конкурсах и даже трижды засветиться в топе «Золотого фонда прессы».

ЖУРНАЛИСТ узнал, как газета работает в сложное время, и какие три совета она может дать тем, кто решил зарабатывать на деньги на проектах.

«Чтобы бегать, надо бегать»: интервью с Евой Меркачевой

Обозреватель «МК» Ева Меркачева — о защите прав человека, журналистике в период турбулентности, Гималаях и границах возможного.