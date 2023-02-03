Дайджест на выходные #296

Себя показать и людей насмешить

Считается, что дипфейки — это опасность для журналиста. Редакции пишут гайды о том, как отличить дипфейк от оригинала и делятся своим опытом на конференциях. Но что если дипфейк может принести пользу вашей редакции?

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Продолжается прием заявок на участие во Всероссийских конкурсах СМИ

• «Главный редактор года»

• «Золотой лотос»

• «Хрустальная матрешка»

• «Маленький принц»

• «Лучшее корпоративное издание»

• «Лучший газетный дизайн»

На Конкурсы принимаются проекты и публикации, реализованные или опубликованные в СМИ в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Заявки, описание проектов принимаются только в текстовом формате (Word), публикации в формате pdf по e-mail: info@jrnlst.ru с пометкой НА КОНКУРС и с указанием конкурса с 17 января по 28 февраля 2023г.

При участии в нескольких конкурсах, на каждый конкурс подается отдельная заявка.

Работы оцениваются по пятибалльной шкале. Победители награждаются ценными подарками, специальными призами и дипломами.

Все подробности читайте на сайте по ссылке или узнавайте по почте info@jrnlst.ru и телефону 499-152-19-07

Прыжок в ширину: как «ЕвроМедиа» из нишевого издания превратился в медиахолдинг

Международный медиахолдинг «ЕвроМедиа», начав с нишевого отраслевого издания, постепенно охватил практически все направления современных медиа: выпуск журналов и книг, видео и короткометражное кино, аналитические исследования, подкасты и многое другое.

ЖУРНАЛИСТ узнал подробности.

Редактор на перепутье: на какие площадки идти

Когда стоишь на перепутье, нет никого, кто мог бы гарантировать или даже просто предсказать тебе результат. Ты всегда рискуешь, какую бы дорогу ты ни выбрал. Какие-то тропинки более исхожены, какие-то совсем новые, и неизвестность путешествия по ним пугает.

В этой части текста мы ответим на вопрос, где изданию публиковать свой контент. Какие площадки для этого выбрать и в каких форматах работать.

Редактор на перепутье: жанры, форматы и темы

Работа редактора связана с принятием сотен решений. Каждый раз приходится выбирать, на что потратить время, силы, внимание, деньги. Последствия этих решений сказываются на всех сотрудниках редакции, на качестве медиапродуктов.

В этой части вы узнаете, как распределить материалы по площадкам, кого привлекать к работе и о чем писать.