Дайджест на выходные #297

Сегодня сайт и соцсети — это не просто необходимость для любой, даже маленькой редакции, но и возможность роста аудитории и доходов издания.

Рассказываем, что стоит учесть для правильного и мягкого перехода от бумаги к цифре.

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Напоминаем об участии во Всероссийских конкурсах СМИ

ЖУРНАЛИСТ приглашает редакции принять участие в конкурсах СМИ:

• «Главный редактор года»

• «Золотой лотос»

• «Хрустальная матрешка»

• «Маленький принц»

• «Лучшее корпоративное издание»

• «Лучший газетный дизайн»

На Конкурсы принимаются проекты и публикации, реализованные или опубликованные в СМИ в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Заявки, описание проектов принимаются только в текстовом формате (Word), публикации в формате pdf по e-mail: info@jrnlst.ru с пометкой НА КОНКУРС и с указанием конкурса с 17 января по 28 февраля 2023г.

При участии в нескольких конкурсах, на каждый конкурс подается отдельная заявка.

Работы оцениваются по пятибалльной шкале. Победители награждаются ценными подарками, специальными призами и дипломами.

Все подробности читайте на сайте по ссылке или узнавайте по почте info@jrnlst.ru и телефону 499-152-19-07

Полноценное освоение Telegram еще впереди. «Журналист» поговорил с сотрудниками редакций, которые отвечают за контент на этой платформе, о методике работы, ошибках и успехах.

На наши вопросы отвечают Любовь Хмелевская, выпускающий редактор службы развития контента fontanka.ru, Оксана Черникова, начальник отдела SMM «Петербургского дневника», и Александра Козлова, редактор группы социальных медиа «Коммерсантъ».

Предупрежден — значит, вооружен: информационно-коммуникационная безопасность

В текущей реальности журналисты находятся в концентрированной информационной среде. Логично, что если интенсивность информационных потоков вокруг них выше, то и рисков пропорционально больше.

А потому проблемы информационной безопасности проявляются острее и требуют больше внимания.

Клуб продвинутого журналиста: кому нужнее психолог?

В рубрике «Клуб продвинутого журналиста» разбираем чересчур эмоциональный текст.

Вместо того, чтобы обсудить проблему спокойно и разобраться в том, как ее планируют решить производители и дистрибьюторы, корреспондент взвинчивает и накручивает читателя, стравливая между собой разные группы населения. В итоге мы имеем кликбейтный заголовок, зашкаливающие эмоции в лиде, базарно-истеричный тон статьи.

Как не пускать драму в материал, читайте в ЖУРНАЛИСТЕ.