Дайджест на выходные #298

Как журналистам использовать ChatGPT

Нейросеть ChatGPT, разработанная OpenAI, наделала много шума в интернете, вызвав дискуссию о том, как ИИ изменит нашу работу и то, как мы пишем.

Разберем плюсы и минусы этой программы.

8 причин вступить в Клуб «Журналиста»

• Доступ к закрытым статьям и записям вебинаров;

• Бесплатные вебинары и мероприятия «Журналиста»;

• Участие в мероприятиях от партнеров со скидками;

• Реальные клубные и тематические встречи;

• Эксклюзивный контент и свежие новости медиамира;

• Бесплатный аудит сайта и социальных сетей;

• Цифровая версия журнала каждый квартал;

• Подписка на печатную версию журнала.

Вступить в Клуб «Журналиста» вы можете на нашем сайте или по почте info@jrnlst.ru.

ЖУРНАЛИСТ напоминает, что вы можете принять участие в конкурсах СМИ:

• «Главный редактор года»

• «Золотой лотос»

• «Хрустальная матрешка»

• «Маленький принц»

• «Лучшее корпоративное издание»

• «Лучший газетный дизайн»

На Конкурсы принимаются проекты и публикации, реализованные или опубликованные в СМИ в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Заявки, описание проектов принимаются только в текстовом формате (Word), публикации в формате pdf по e-mail: info@jrnlst.ru с пометкой НА КОНКУРС и с указанием конкурса с 17 января по 28 февраля 2023г.

При участии в нескольких конкурсах, на каждый конкурс подается отдельная заявка.

Работы оцениваются по пятибалльной шкале. Победители награждаются ценными подарками, специальными призами и дипломами.

Все подробности читайте на сайте по ссылке или узнавайте по почте info@jrnlst.ru и телефону 499-152-19-07

28 февраля в 11:00 ЖУРНАЛИСТ проведет онлайн-вебинар «Как продвигать телеграм-канал СМИ».

Спикер: Александр Литвинов, создатель телеграм-канала «Планёрка».

На вебинаре обсудим:

• Бесплатные и платные способы продвижения

• Создание контента: тренды 2023 года

• Основные ошибки при продвижении канала

Стоимость: 1400 рублей. Бесплатно для членов Клуба «Журналист».

Регистрация доступна по ссылке.

L'Orient-Le Jour — ведущая франкоязычная газета Ливана. Издание успешно провело цифровую трансформацию и планирует расширять бизнес. Последние восемь лет работает, опираясь на два главных принципа: повышение качества журналистики и ее монетизация в интернете.

ЖУРНАЛИСТ узнал подробности.

Обычная хорошая погода: немного солнца и чуть-чуть дождя

Чем запомнился предыдущий год? Какие изменения претерпела медиасреда? И что теперь будет дальше?

Не будем следовать традициям датского Saxo Bank, который дает «шокирующие прогнозы» о будущем рынков, но скажем прямо, что в связи с уходом из России крупных рекламодателей и форматов (ушли два главных, позволявших строить охваты — баннер на главной странице «Яндекса» и YouTube) рынок (и в том числе рынок прессы) претерпит существенные изменения.

Запись вебинара «Социальная реклама как формат повышения доверия к СМИ»

16 февраля ЖУРНАЛИСТ провел вебинар по социальной рекламе.

Спикером выступила Гюзелла Николайшвили, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы».

Что же дает социальная реклама СМИ?

• Хорошее качество контента

• Актуализацию в СМИ важных социальных тем, на которые аудитория ищет ответы

• Продвижение имиджа СМИ за счет партнерства с фестивалями и конкурсами для повышения упоминаемости за пределами своего региона

Кроме того, мы разобрали примеры качественной социальной рекламы в СМИ.

Запись вебинара доступна для членов Клуба «Журналист».