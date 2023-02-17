Дайджест на выходные #298

Как журналистам использовать ChatGPT
Нейросеть ChatGPT, разработанная OpenAI, наделала много шума в интернете, вызвав дискуссию о том, как ИИ изменит нашу работу и то, как мы пишем.
Разберем плюсы и минусы этой программы.
8 причин вступить в Клуб «Журналиста»
• Доступ к закрытым статьям и записям вебинаров;
• Бесплатные вебинары и мероприятия «Журналиста»;
• Участие в мероприятиях от партнеров со скидками;
• Реальные клубные и тематические встречи;
• Эксклюзивный контент и свежие новости медиамира;
• Бесплатный аудит сайта и социальных сетей;
• Цифровая версия журнала каждый квартал;
• Подписка на печатную версию журнала.
Вступить в Клуб «Журналиста» вы можете на нашем сайте или по почте info@jrnlst.ru.
Заканчивается прием заявок на Всероссийские конкурсы СМИ
ЖУРНАЛИСТ напоминает, что вы можете принять участие в конкурсах СМИ:
• «Главный редактор года»
• «Золотой лотос»
• «Хрустальная матрешка»
• «Маленький принц»
• «Лучшее корпоративное издание»
• «Лучший газетный дизайн»
На Конкурсы принимаются проекты и публикации, реализованные или опубликованные в СМИ в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.
Заявки, описание проектов принимаются только в текстовом формате (Word), публикации в формате pdf по e-mail: info@jrnlst.ru с пометкой НА КОНКУРС и с указанием конкурса с 17 января по 28 февраля 2023г.
При участии в нескольких конкурсах, на каждый конкурс подается отдельная заявка.
Работы оцениваются по пятибалльной шкале. Победители награждаются ценными подарками, специальными призами и дипломами.
Все подробности читайте на сайте по ссылке или узнавайте по почте info@jrnlst.ru и телефону 499-152-19-07
Приглашаем принять участие в вебинаре «Как продвигать телеграм-канал СМИ»
28 февраля в 11:00 ЖУРНАЛИСТ проведет онлайн-вебинар «Как продвигать телеграм-канал СМИ».
Спикер: Александр Литвинов, создатель телеграм-канала «Планёрка».
На вебинаре обсудим:
• Бесплатные и платные способы продвижения
• Создание контента: тренды 2023 года
• Основные ошибки при продвижении канала
Стоимость: 1400 рублей. Бесплатно для членов Клуба «Журналист».
Регистрация доступна по ссылке.
Восточные танцы
L'Orient-Le Jour — ведущая франкоязычная газета Ливана. Издание успешно провело цифровую трансформацию и планирует расширять бизнес. Последние восемь лет работает, опираясь на два главных принципа: повышение качества журналистики и ее монетизация в интернете.
ЖУРНАЛИСТ узнал подробности.
Обычная хорошая погода: немного солнца и чуть-чуть дождя
Чем запомнился предыдущий год? Какие изменения претерпела медиасреда? И что теперь будет дальше?
Не будем следовать традициям датского Saxo Bank, который дает «шокирующие прогнозы» о будущем рынков, но скажем прямо, что в связи с уходом из России крупных рекламодателей и форматов (ушли два главных, позволявших строить охваты — баннер на главной странице «Яндекса» и YouTube) рынок (и в том числе рынок прессы) претерпит существенные изменения.
Запись вебинара «Социальная реклама как формат повышения доверия к СМИ»
16 февраля ЖУРНАЛИСТ провел вебинар по социальной рекламе.
Спикером выступила Гюзелла Николайшвили, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы».
Что же дает социальная реклама СМИ?
• Хорошее качество контента
• Актуализацию в СМИ важных социальных тем, на которые аудитория ищет ответы
• Продвижение имиджа СМИ за счет партнерства с фестивалями и конкурсами для повышения упоминаемости за пределами своего региона
Кроме того, мы разобрали примеры качественной социальной рекламы в СМИ.
Запись вебинара доступна для членов Клуба «Журналист».