Дайджест на выходные #299

Маркетинговое крещение: журналисты в менеджменте
Журналистика и маркетинг тесно связаны друг с другом. ЖУРНАЛИСТ поговорил с сотрудниками редакции, которые отвечают за маркетинг и пиар. Может ли журналист стать пиарщиком? Сколько нужно финансов, чтобы развить свое медиа?
Главные причины вступить в Клуб «Журналиста»
1. Доступ к закрытым статьям и записям вебинаров;
2. Бесплатные вебинары и мероприятия «Журналиста»;
3. Участие в мероприятиях от партнеров со скидками;
4. Реальные клубные и тематические встречи;
5. Эксклюзивный контент и свежие новости медиамира;
6. Бесплатный аудит сайта и социальных сетей;
7. Цифровая версия журнала каждый квартал;
8. Подписка на печатную версию журнала.
Вступить в Клуб «Журналиста» вы можете на нашем сайте или по почте info@jrnlst.ru.
28 февраля — последний день приема заявок на Всероссийские конкурсы СМИ
ЖУРНАЛИСТ напоминает, что вы можете принять участие в конкурсах СМИ:
• «Главный редактор года»
• «Золотой лотос»
• «Хрустальная матрешка»
• «Маленький принц»
• «Лучшее корпоративное издание»
• «Лучший газетный дизайн»
На Конкурсы принимаются проекты и публикации, реализованные или опубликованные в СМИ в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.
Заявки, описание проектов принимаются только в текстовом формате (Word), публикации в формате pdf по e-mail: info@jrnlst.ru с пометкой НА КОНКУРС и с указанием конкурса с 17 января по 28 февраля 2023г.
При участии в нескольких конкурсах, на каждый конкурс подается отдельная заявка.
Работы оцениваются по пятибалльной шкале. Победители награждаются ценными подарками, специальными призами и дипломами.
Все подробности читайте на сайте по ссылке или узнавайте по почте info@jrnlst.ru и телефону 499-152-19-07
Приглашаем принять участие в вебинаре «Как продвигать телеграм-канал СМИ»
28 февраля в 11:00 ЖУРНАЛИСТ проведет онлайн-вебинар «Как продвигать телеграм-канал СМИ».
Спикер: Александр Литвинов, создатель телеграм-канала «Планёрка».
На вебинаре обсудим:
• Бесплатные и платные способы продвижения
• Создание контента: тренды 2023 года
• Основные ошибки при продвижении канала
Стоимость: 1400 рублей. Бесплатно для членов Клуба «Журналист».
Регистрация доступна по ссылке.
Как понять, что пора сделать перерыв
Журналисты постоянно испытывают стресс и чувство тревоги.
В 2015 году Центр журналистики Дарт обнаружил, что до 60% журналистов, в зависимости от того, где они находятся и какие темы освещают, имеют симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). За прошедшее с тех пор время ситуация усугубилась из-за пандемии, социальных волнений и ряда экономических кризисов по всему миру.
Как позаботиться о своем психическом здоровье и понять, что пора сделать перерыв в работе.