Дайджест на выходные #299

Маркетинговое крещение: журналисты в менеджменте

Журналистика и маркетинг тесно связаны друг с другом. ЖУРНАЛИСТ поговорил с сотрудниками редакции, которые отвечают за маркетинг и пиар. Может ли журналист стать пиарщиком? Сколько нужно финансов, чтобы развить свое медиа?

Главные причины вступить в Клуб «Журналиста»

1. Доступ к закрытым статьям и записям вебинаров;

2. Бесплатные вебинары и мероприятия «Журналиста»;

3. Участие в мероприятиях от партнеров со скидками;

4. Реальные клубные и тематические встречи;

5. Эксклюзивный контент и свежие новости медиамира;

6. Бесплатный аудит сайта и социальных сетей;

7. Цифровая версия журнала каждый квартал;

8. Подписка на печатную версию журнала.

Вступить в Клуб «Журналиста» вы можете на нашем сайте или по почте info@jrnlst.ru.

28 февраля — последний день приема заявок на Всероссийские конкурсы СМИ

ЖУРНАЛИСТ напоминает, что вы можете принять участие в конкурсах СМИ:

• «Главный редактор года»

• «Золотой лотос»

• «Хрустальная матрешка»

• «Маленький принц»

• «Лучшее корпоративное издание»

• «Лучший газетный дизайн»

На Конкурсы принимаются проекты и публикации, реализованные или опубликованные в СМИ в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Заявки, описание проектов принимаются только в текстовом формате (Word), публикации в формате pdf по e-mail: info@jrnlst.ru с пометкой НА КОНКУРС и с указанием конкурса с 17 января по 28 февраля 2023г.

При участии в нескольких конкурсах, на каждый конкурс подается отдельная заявка.

Работы оцениваются по пятибалльной шкале. Победители награждаются ценными подарками, специальными призами и дипломами.

Все подробности читайте на сайте по ссылке или узнавайте по почте info@jrnlst.ru и телефону 499-152-19-07

Приглашаем принять участие в вебинаре «Как продвигать телеграм-канал СМИ»

28 февраля в 11:00 ЖУРНАЛИСТ проведет онлайн-вебинар «Как продвигать телеграм-канал СМИ».

Спикер: Александр Литвинов, создатель телеграм-канала «Планёрка».

На вебинаре обсудим:

• Бесплатные и платные способы продвижения

• Создание контента: тренды 2023 года

• Основные ошибки при продвижении канала

Стоимость: 1400 рублей. Бесплатно для членов Клуба «Журналист».

Регистрация доступна по ссылке.

Как понять, что пора сделать перерыв

Журналисты постоянно испытывают стресс и чувство тревоги.

В 2015 году Центр журналистики Дарт обнаружил, что до 60% журналистов, в зависимости от того, где они находятся и какие темы освещают, имеют симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). За прошедшее с тех пор время ситуация усугубилась из-за пандемии, социальных волнений и ряда экономических кризисов по всему миру.

Как позаботиться о своем психическом здоровье и понять, что пора сделать перерыв в работе.