Дайджест на выходные #300

Николай Пастухов: трактирщик, который стал главным издателем Российской Империи

Пионер русского репортажа, наставник Владимира Гиляровского, успешный бизнесмен и меценат, который стал журналистом благодаря удачно подслушанным разговорам в трактире. Про Николая Пастухова говорят, что он научил Москву читать, а его «Московский листок» можно ставить в пример всем, кто хочет работать на массовую аудиторию.

ЖУРНАЛИСТ ознакомился с воспоминаниями Владимира Гиляровского и его современников, выпусками «Московского листка» и статьями историков, чтобы составить портрет самого предприимчивого российского издателя.

8 причин вступить в Клуб «Журналиста»

1. Доступ к закрытым статьям и записям вебинаров;

2. Бесплатные вебинары и мероприятия «Журналиста»;

3. Участие в мероприятиях от партнеров со скидками;

4. Реальные клубные и тематические встречи;

5. Эксклюзивный контент и свежие новости медиамира;

6. Бесплатный аудит сайта и социальных сетей;

7. Цифровая версия журнала каждый квартал;

8. Подписка на печатную версию журнала.

Вступить в Клуб «Журналиста» вы можете на нашем сайте или по почте info@jrnlst.ru.

ЖУРНАЛИСТ провел вебинар «Как продвигать телеграм-канал СМИ»

28 февраля ЖУРНАЛИСТ провел онлайн-вебинар «Как продвигать телеграм-канал СМИ»

Спикером выступил Александр Литвинов, создатель телеграм-канала «Планёрка»

Способы продвигать канал СМИ

• Переливание подписчиков из других социальных сетей и сайта

• Принудительное добавление подписчиков

• Взаимный пиар

• Участие в подборках каналов

• Реклама в других каналах

• Акции и конкурсы для привлечения на платформу онлайн-аудитории

Краткая история кинокритики: от газетных объявлений до блогов на YouTube

Когда кино только появилось, рецензии приходилось писать спортивным корреспондентам и новостникам. После Второй мировой критики так устали от плохих фильмов, что взяли камеры в руки и начали снимать сами. А в 70-е превратились в звезд — миллионы узнали о них благодаря телевизору и радио.

ЖУРНАЛИСТ разобрался, как кинокритика проделала путь от простых заметок до сложносочиненных эссе и развлекательных шоу