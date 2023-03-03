Дайджест на выходные #300

Николай Пастухов: трактирщик, который стал главным издателем Российской Империи
Пионер русского репортажа, наставник Владимира Гиляровского, успешный бизнесмен и меценат, который стал журналистом благодаря удачно подслушанным разговорам в трактире. Про Николая Пастухова говорят, что он научил Москву читать, а его «Московский листок» можно ставить в пример всем, кто хочет работать на массовую аудиторию.
ЖУРНАЛИСТ ознакомился с воспоминаниями Владимира Гиляровского и его современников, выпусками «Московского листка» и статьями историков, чтобы составить портрет самого предприимчивого российского издателя.
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ЖУРНАЛИСТ провел вебинар «Как продвигать телеграм-канал СМИ»
28 февраля ЖУРНАЛИСТ провел онлайн-вебинар «Как продвигать телеграм-канал СМИ»
Спикером выступил Александр Литвинов, создатель телеграм-канала «Планёрка»
Способы продвигать канал СМИ
• Переливание подписчиков из других социальных сетей и сайта
• Принудительное добавление подписчиков
• Взаимный пиар
• Участие в подборках каналов
• Реклама в других каналах
• Акции и конкурсы для привлечения на платформу онлайн-аудитории
Краткая история кинокритики: от газетных объявлений до блогов на YouTube
Когда кино только появилось, рецензии приходилось писать спортивным корреспондентам и новостникам. После Второй мировой критики так устали от плохих фильмов, что взяли камеры в руки и начали снимать сами. А в 70-е превратились в звезд — миллионы узнали о них благодаря телевизору и радио.
ЖУРНАЛИСТ разобрался, как кинокритика проделала путь от простых заметок до сложносочиненных эссе и развлекательных шоу