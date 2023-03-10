Дайджест на выходные #301

Digital-агрессия: что делать и кто виноват
Во время информационных войн находиться в онлайн-среде особенно неприятно или даже небезопасно не только читателям, но и журналистам. Даже в мирное информационное время digital-агрессия в разных формах и проявлениях была причиной того, что многие СМИ закрывали свои форумы и отключали комментарии под статьями.
Можно ли бороться с ней более эффективно?
Это доступ ко всем материалам и бесплатное участие в мероприятиях журнала. Например, доступ к вебинарам, которые журнал проводит с ведущими экспертами отрасли каждый месяц. Кроме того, члены Клуба могут бесплатно участвовать в деловом форуме «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях».
А еще Клуб это: эксклюзивный контент и свежие новости медиамира, участие в мероприятиях от партнеров со скидками, бесплатный аудит сайта и социальных сетей и многое другое.
Бесплатный вебинар «Как брать интервью в экстремальной ситуации»
14 марта в 11:00 ЖУРНАЛИСТ проведет онлайн-вебинар «Как брать интервью в экстремальной ситуации»
Спикер: Ева Меркачева, журналист, писатель, правозащитник
На вебинаре Ева Меркачева поделится своим опытом:
• Как брать интервью у людей, которые находятся в местах лишения свободы
• Как разговаривать с родственниками пострадавших
• Как этично задавать вопросы жертвам трагедий
Стоимость участия: бесплатно
Регистрация доступна по ссылке или через почту info@jrnlst.ru
Приглашаем вас на Всероссийский деловой форум «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях»
Форум состоится 11 апреля в Москве.
Заявку можно отправить уже сейчас на почту info@jrnlst.ru.
Участие для членов Клуба «Журналист» бесплатное.
Подробности опубликуем на нашем сайте.
Анатомия газетной фотографии
У хорошего журналистского снимка есть четыре критерия: документальность, одушевленность, наличие истории, эмоциональность. О каждом из них Сергей Мешавкин, эксперт медиагруппы «Феномен», рассказал ЖУРНАЛИСТУ.
«Когда почва уходит из-под ног»: как турецкие СМИ сообщают о землетрясении и помогают людям
Журналистам, работающим на месте землетрясений в Турции и Сирии сегодня нередко приходится работать вдвойне: выполнять свои профессиональных обязанности и помогать людям, у которых почва ушла из под вполне буквально.
В критически важные часы после землетрясения репортеры присоединились к гуманитарным работникам, пытающимся спасти людей, погребенных под рухнувшими зданиями и грудами обломков.
Читайте в нашем материале о том, как сейчас работают журналисты в Турции и Сирии.