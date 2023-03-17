Дайджест на выходные #302

13 способов привлечь внимание читателя

Ускорился ритм жизни, сократился порог терпимости для длинных и сложных текстов. Информация теперь в изобилии. Нет времени объяснять, нужно смотреть смешную гифку про котиков.

Велик соблазн плюнуть на социальную ответственность, закрыть отдел расследований и начать клепать статьи в виде списков в надежде ухватить лучик славы.

Но не все потеряно! Просто нужно по-другому упаковывать качественную журналистику. Вот чертова дюжина факторов, которые заставят вашу аудиторию кликнуть, а если повезет — еще и дочитать до конца ваш материал.

Вступайте в Клуб «Журналиста»

Это доступ ко всем материалам и бесплатное участие в мероприятиях журнала. Например, доступ к вебинарам, которые журнал проводит с ведущими экспертами отрасли каждый месяц. Кроме того, члены Клуба могут бесплатно участвовать в деловом форуме «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях».

А еще Клуб это: эксклюзивный контент и свежие новости медиамира, участие в мероприятиях от партнеров со скидками, бесплатный аудит сайта и социальных сетей и многое другое.

Запись вебинара «Как брать интервью в экстремальной ситуации»

14 марта ЖУРНАЛИСТ провел онлайн-вебинар «Как брать интервью в экстремальной ситуации».

Ева Меркачева, журналист и правозащитник, ответила на вопросы слушателей:

• Как избежать романтизации преступников в материалах

• Стоит ли отменить мораторий на смертную казнь

• Как понять, что собеседник врет

• Зачем вообще писать о маньяках, убийцах и преступниках

• В каком ключе строить беседы с родственниками жертв.

Приглашаем вас на Всероссийский деловой форум «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях»

Форум состоится 11 апреля в Москве.

Заявку можно отправить уже сейчас на почту info@jrnlst.ru.

В программе:

выступление медиаэкспертов и практиков, презентации эффективных кейсов по развитию СМИ и работе с аудиторией, вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2023», награждение победителей конкурсов Главный редактор года, Золотой Лотос, Хрустальная матрешка, Маленький принц, Лучшее корпоративное издание, Лучший дизайн.

Участие в мероприятиях даст возможность обсудить текущую ситуацию на рынке печатных СМИ, выработать новые идеи, получить полезные прикладные знания, обменяться опытом, установить новые профессиональные контакты.

Заявки на участие принимаются до 7 апреля.

Общение – основа работы журналиста. Хорошо, если собеседник настроен на разговор с вами – тогда получится быстро и качественно получить информацию и написать удачный текст. А что делать, если контакт не произошел? ЖУРНАЛИСТ выбрал шесть практик, которые стоит взять на заметку.

Фактчекинг: пять надежных способов проверить информацию

Беспрерывный поток сообщений, постоянные медиавойны и обилие фейков делают работу журналиста, приверженного высоким стандартам качества в профессии, невыносимо сложной. И здесь неминуемо возникает важнейший вопрос: как проверить факты в нашу непростую цифровую эпоху?

Итоги конкурса «Имя ей – женщина!»-2022

Жюри Всероссийского конкурса журналистов «Имя ей – женщина!»-2022 подвело итоги. Определены победители и лауреаты.

Подробнее – на сайте Союза женщин России.

Чествование победителей конкурса состоится 23 марта 2023 года в Москве на площадке Союза женщин России (Глинищевский переулок, дом 6).

В Торжественной церемонии примут участие представители органов государственной власти, бизнес-сообщества, общественных организаций и федеральных СМИ.

Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Союз женщин России» и на информационных ресурсах СЖР.