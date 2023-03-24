Дайджест на выходные #303

Одна голова хорошо, а две придумают в два раза больше идей. Когда в редакции закончились темы для материалов, не запускается спецпроект или срываются герои главных текстов, пора проводить командный брейншторм.

ЖУРНАЛИСТ разбил мозговой штурм на три этапа, в каждом из которых выделил простые шаги. Бонус – в конце материала мы собрали рабочие техники брейншторма.

8 причин вступить в Клуб «Журналиста»

1. Доступ к закрытым статьям и записям вебинаров;

2. Бесплатные вебинары и мероприятия «Журналиста»;

3. Участие в мероприятиях от партнеров со скидками;

4. Реальные клубные и тематические встречи;

5. Эксклюзивный контент и свежие новости медиамира;

6. Бесплатный аудит сайта и социальных сетей;

7. Цифровая версия журнала каждый квартал;

8. Подписка на печатную версию журнала.

Вступить в Клуб «Журналиста» вы можете на нашем сайте или по почте info@jrnlst.ru.

Кто кроме Гиляровского?

В русской журналистике звание «короля репортажей» прочно закрепилось за московским журналистом, Владимиром Алексеевичем Гиляровским. Он побывал в эпицентре Ходынской катастрофы, тайно проник в министерский вагон, чтобы осветить «Кукуевсую катастрофу».

Но не только Москва может похвастаться звездами в мире журналистики. В Санкт-Петербурге среди репортеров отличились Юлий Осипович Шрейер и Алексей Иванович Свирский. Рассказываем о них в этом материале.

Продолжается прием заявок на Всероссийский деловой форум «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях»

Форум состоится 11 апреля в Москве.

Заявку можно отправить уже сейчас на почту info@jrnlst.ru.

В программе:

Выступление медиаэкспертов, презентации кейсов по развитию СМИ и работе с аудиторией, вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2023», награждение победителей конкурсов Главный редактор года, Золотой Лотос, Хрустальная матрешка, Маленький принц, Лучшее корпоративное издание, Лучший дизайн.

Участие в мероприятиях даст возможность обсудить текущую ситуацию на рынке печатных СМИ, выработать новые идеи, получить полезные прикладные знания, обменяться опытом, установить новые профессиональные контакты.

12 апреля для всех желающих будет организована экскурсия в Сергиев Посад (Лавра, Радонежье).

Заявки принимаются до 7 апреля.

Русское застолье и спиртное в языке

Разбираемся в семантике русского застолья и спиртного.

Почему водка была микстурой, коньяк – водкой, а пиво – водой? Как появились пословицы «сходить под елку» и «елка чище метлы дом подметет»? А еще в этом материале вы узнаете, откуда в русском языке слово «перегар».

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