Дайджест на выходные #304

В этом номере ЖУРНАЛИСТА мы побеседовали с ботом GPT, задав ему сакральный вопрос: сможет ли он заменить журналистов? Развернутый ответ нейросети вы сможете прочитать в свежем номере нашего журнала.

Главная тема номера – медиаобразование. Читайте о том, что будет после Болонской системы, как поступить на журфак по олимпиаде, какая практика есть у студентов в вузе.

А еще внутри выпуска материалы о ведении своего Telegram, пользе социальной рекламы, редакторский разбор от Инны Тимченко и многое другое.

Цифровая версия уже на сайте.

Подписка на выбор: почему норвежской газете завидует большинство издателей

За последние 10 лет норвежская ежедневная газета Aftenposten провела настолько масштабную цифровую трансформацию своих редакционных и бизнес-процессов, что в настоящее время подписка приносит около 80% от общих доходов. Большинство издателей о таком может только мечтать.

Опубликован проект программы Делового форума СМИ «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях»

Проект программы Делового форума СМИ «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях» уже на сайте!

Форум пройдет в Москве 11 апреля. 12 апреля для всех желающих предусмотрена экскурсия в Сергиев Посад.

Заявки принимаются до 7 апреля на почту info@jrnlst.ru. До встречи на форуме!

Объективный, коммуникабельный, любопытный… Список можно продолжать бесконечно. Идеала не существует, но набор базовых характеристик, которые описывают профи своего дела, все-таки есть.

О самых важных качествах, которые помогут преуспеть в профессии, рассказали преподаватели журналистики МГУ.

В конце года были подведены итоги проекта «Золотой фон прессы», вручение Знака отличия и Сертификатов традиционно состоится на Деловом форуме «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях» 11 апреля.

Своим мнением об изданиях-участниках делятся члены жюри, преподаватели факультета журналистики МГУ.