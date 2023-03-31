Дайджест на выходные #304

Новый номер ЖУРНАЛИСТА
В этом номере ЖУРНАЛИСТА мы побеседовали с ботом GPT, задав ему сакральный вопрос: сможет ли он заменить журналистов? Развернутый ответ нейросети вы сможете прочитать в свежем номере нашего журнала.
Главная тема номера – медиаобразование. Читайте о том, что будет после Болонской системы, как поступить на журфак по олимпиаде, какая практика есть у студентов в вузе.
А еще внутри выпуска материалы о ведении своего Telegram, пользе социальной рекламы, редакторский разбор от Инны Тимченко и многое другое.
Цифровая версия уже на сайте.
Подписка на выбор: почему норвежской газете завидует большинство издателей
За последние 10 лет норвежская ежедневная газета Aftenposten провела настолько масштабную цифровую трансформацию своих редакционных и бизнес-процессов, что в настоящее время подписка приносит около 80% от общих доходов. Большинство издателей о таком может только мечтать.
Опубликован проект программы Делового форума СМИ «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях»
Проект программы Делового форума СМИ «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях» уже на сайте!
Форум пройдет в Москве 11 апреля. 12 апреля для всех желающих предусмотрена экскурсия в Сергиев Посад.
Заявки принимаются до 7 апреля на почту info@jrnlst.ru. До встречи на форуме!
Какой он – идеальный журналист? Размышляют преподаватели МГУ
Объективный, коммуникабельный, любопытный… Список можно продолжать бесконечно. Идеала не существует, но набор базовых характеристик, которые описывают профи своего дела, все-таки есть.
О самых важных качествах, которые помогут преуспеть в профессии, рассказали преподаватели журналистики МГУ.
Конкурс «Золотой фонд прессы» как зеркало русской журналистики
В конце года были подведены итоги проекта «Золотой фон прессы», вручение Знака отличия и Сертификатов традиционно состоится на Деловом форуме «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях» 11 апреля.
Своим мнением об изданиях-участниках делятся члены жюри, преподаватели факультета журналистики МГУ.