Дайджест на выходные #305

Жизнь в метавселенной: построить дом, создать аватара, купить NFT

Дивный новый метамир, как его уже многие окрестили, продолжает активно развиваться. Интерес к виртуальным пространствам повсеместно растет: в январе 2023 года Google насчитал 1,9 миллиона запросов по термину «Метавселенная». На цифровые площадки приходят все больше пользователей, за ними в новый мир ныряют бренды, медиа, инфлюенсеры.

Рассказываем о четырех трендовых метавселенных, на которые стоит обратить внимание.

Рецепт новостного сюжета: схема, хронометраж, сюжет

Написание любого журналистского материала начинается с составления плана, схемы, выделения ключевых слов и других подобных способов. Иначе говоря, мы создаем скелет нашего репортажа.

ЖУРНАЛИСТ узнал об универсальной схеме для построения сюжета у Дмитрия Маслака, собственного корреспондента телеканала «Центральное телевидение Китая» на русском языке.

Глаз замылился: как на ежегодных праздниках сделать необычный фоторепортаж

Даже на редких и ярких событиях не всегда удается создать оригинальный и запоминающийся фоторепортаж. А как быть с праздниками, которые повторяются из года в год и особо не меняются по содержанию?

ЖУРНАЛИСТ поговорил с фотографом Александром Беленьким, который работал в «Коммерсанте» и The St.Petersburg Times. Вот семь советов по съемке «приевшихся» сюжетов.

Ждем вас на Всероссийском деловом форуме СМИ «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях»

11 апреля на 13-ом Всероссийском деловом форуме «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях» состоится вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2023», награждение победителей конкурсов Главный редактор года, Золотой Лотос, Хрустальная матрешка, Маленький принц, Лучшее корпоративное издание, Лучший дизайн СМИ.

Участие в мероприятии даст возможность обсудить текущую ситуацию на рынке печатных СМИ, выработать новые идеи, получить полезные прикладные знания, обменяться опытом, установить новые профессиональные контакты.

Организаторы: Медиагруппа «Журналист» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Партнеры мероприятия: «Союз женщин России», Дом русской одежды Валентины Аверьяновой, Лаборатория социальной рекламы, Агентство социальной информации

Дополнительная информация на сайте zolfondpress.ru, e-mail info@jrnlst.ru, тел. (8 499) 152 34 73, +7 910 450 71 69

Кто еды не пробовал, тот обзоры не пишет

ЖУРНАЛИСТ пообщался с главным редактором «Петербургской Щуки» и узнал все о фуд-журналистике. Например, как и чем отличаться от десятков других гастроСМИ, как не уходить в рекламу заведения и почему фуд-журналист не обязан быть поваром.