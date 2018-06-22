Дайджест на выходные #72

Требуй оплату или умри
Годовой отчет Innovation International Media Consulting Group, посвященный изменениям в медиа, представили его авторы в Португалии. ЖУРНАЛИСТ получил свои экземпляры и спешит поделиться находками:
• Вам нужна стратегия платной цифровой подписки;
• Нельзя вводить платную цифровую подписку, пока вы не изменили редакционные процессы;
• Вам нужна редакция, которая производит такой контент, за который аудитория платит;
• Двигайтесь от рекламной модели к подписной — таков итог 2018 года;
• Требуйте оплату или умрите.
Подробности с цифрами и картинками — по ссылке.
Дешево. В срок
Газета «Эркээйи» издается в Якутии уже 80 лет. Костяк подписчиков местного издания составляют пожилые люди, которые живут исключительно на свою маленькую пенсию. Чтобы не потерять своих подписчиков, редакция взялась за организацию альтернативной подписки.
Топ-7 профессий будущего в области коммуникаций
Индустрия коммуникаций обновляется каждые два-три года. Меняется и рынок труда. Многие компетенции, востребованные сегодня, через 5 лет безнадежно устареют. Впрочем, особых причин для паники нет: сам запрос на коммуникаторов никуда не уйдет и даже вырастет. Но часть компетенций обновить все-таки придется — чем скорее, тем лучше. Pressfeed назвал 7 коммуникационных профессий, которые имеет смысл освоить уже сейчас.
Газета к завтраку
Столкнувшись с резким спадом почтовой подписки, редакция газеты «Власть советов» была вынуждены взять доставку издания на себя. Светлана Писаренко: «Это сложно, требует отвлечения сотрудников от основных задач, стоит времени и нервов. Но другого пути спасти тираж и сохранить своего читателя нет».
«Не хотите читать — заставим»
Когда за каждого читателя приходится бороться с сообществами в соцестях и доходы начинают стремиться к нулю, кажется, что все пропало. Газета «Маяк» отчаиваться не стала и кардинально изменила модель распространения, превратившись в бесплатное издание. Рассказываем, что из этого вышло.
Помедленнее, пожалуйста
О феномене slow journalism зарубежные практики и исследователи говорят и пишут уже как минимум три года. Он появился в ответ на перекосы мейнстримовой журналистики с ее некачественной информацией, гонкой за оперативностью, переписыванием пресс-релизов, и другими бедами. Рассказываем, чем отличается медленная журналистика от быстрой и что должен уметь медленный журналист.
Как использовать мессенджеры для привлечения читателей
Как СМИ могут использовать мессенджеры для привлечения и вовлечения читательской аудитории? На этот вопрос редакции продолжают искать ответ опытным путем. Так, журналисты The Washington Post выбрали простой и, как показала практика, эффективный подход — неформальное общение.
Новая колонка Владимира Снегирева
Колонка о том, почему в нашей профессии так важно мечтать: «Если хочешь стать хорошим журналистом, иногда ищи «снежного человека».
Подписчик, не спи!
На ежегодном конгрессе WAN-IFRA в Португалии представили свежее исследование о пейволле. Какие модели наиболее популярны, из чего состоит формула прогноза привлечения платных пользователей и как вести себя с разными категориями подписчиков, пересказывает Камилла Нигматуллина
ЖУРНАЛИСТ: оформи подписку на второе полугодие
Оформить подписку на журнал «Журналист» на 2-е полугодие вы можете на нашем сайте или по каталогам:
• Пресса России — 41249;
• Российская пресса (МАП) — 79737;
• Подписные издания (Почта России) — П1152
• В альтернативных агентствах — Урал-Пресс, Роспечать
С журналом в тестовом режиме можно познакомиться здесь.
Присоединяйся к Акции «100 добрых дел»
Наша редакция решила сделать ветеранам журналистики подарок — подписку на журнал «Журналист»! Вспомните о тех, кто много лет трудился в вашей редакции, порадуйте их своим вниманием и присоединяйтесь к нашей акции! До конца июня только по акции — стоимость полугодовой подписки на журнал «Журналист» с доставкой — 3900 рублей.
ЖУРНАЛИСТ подписал:
• Графову Лидию Ивановну;
• Губарева Владимира Степановича;
• Калакуцкого Михаила Ивановича;
• Снегирева Владимира Николаевича;
• Осипова Валентина Валентиновича;
• Челышева Виталия Алексеевича.
ЯКУТИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, научный руководитель ИД «Экономическая газета» подписал:
• Богданова Всеволода Леонидовича
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА
• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.
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