Дайджест на выходные #72

Июн 22, 2018

 

Требуй оплату или умри

Годовой отчет Innovation International Media Consulting Group, посвященный изменениям в медиа, представили его авторы в Португалии. ЖУРНАЛИСТ получил свои экземпляры и спешит поделиться находками: 

•   Вам нужна стратегия платной цифровой подписки; 

•   Нельзя вводить платную цифровую подписку, пока вы не изменили редакционные процессы; 

•   Вам нужна редакция, которая производит такой контент, за который аудитория платит; 

•   Двигайтесь от рекламной модели к подписной — таков итог 2018 года; 

•   Требуйте оплату или умрите. 

Подробности с цифрами и картинками — по ссылке.

 

Дешево. В срок

Газета «Эркээйи» издается в Якутии уже 80 лет. Костяк подписчиков местного издания составляют пожилые люди, которые живут исключительно на свою маленькую пенсию. Чтобы не потерять своих подписчиков, редакция взялась за организацию альтернативной подписки.

 

Топ-7 профессий будущего в области коммуникаций

Индустрия коммуникаций обновляется каждые два-три года. Меняется и рынок труда. Многие компетенции, востребованные сегодня, через 5 лет безнадежно устареют. Впрочем, особых причин для паники нет: сам запрос на коммуникаторов никуда не уйдет и даже вырастет. Но часть компетенций обновить все-таки придется — чем скорее, тем лучше. Pressfeed назвал 7 коммуникационных профессий, которые имеет смысл освоить уже сейчас.

 

Газета к завтраку

Столкнувшись с резким спадом почтовой подписки, редакция газеты «Власть советов» была вынуждены взять доставку издания на себя. Светлана Писаренко: «Это сложно, требует отвлечения сотрудников от основных задач, стоит времени и нервов. Но другого пути спасти тираж и сохранить своего читателя нет».

 

«Не хотите читать — заставим»

Когда за каждого читателя приходится бороться с сообществами в соцестях и доходы начинают стремиться к нулю, кажется, что все пропало. Газета «Маяк» отчаиваться не стала и кардинально изменила модель распространения, превратившись в бесплатное издание. Рассказываем, что из этого вышло.

 

Помедленнее, пожалуйста

О феномене slow journalism зарубежные практики и исследователи говорят и пишут уже как минимум три года. Он появился в ответ на перекосы мейнстримовой журналистики с ее некачественной информацией, гонкой за оперативностью, переписыванием пресс-релизов, и другими бедами. Рассказываем, чем отличается медленная журналистика от быстрой и что должен уметь медленный журналист.

 

Как использовать мессенджеры для привлечения читателей

Как СМИ могут использовать мессенджеры для привлечения и вовлечения читательской аудитории? На этот вопрос редакции продолжают искать ответ опытным путем. Так, журналисты The Washington Post выбрали простой и, как показала практика, эффективный подход — неформальное общение.

 

Новая колонка Владимира Снегирева

Колонка о том, почему в нашей профессии так важно мечтать: «Если хочешь стать хорошим журналистом, иногда ищи «снежного человека».

 

Подписчик, не спи!

На ежегодном конгрессе WAN-IFRA в Португалии представили свежее исследование о пейволле. Какие модели наиболее популярны, из чего состоит формула прогноза привлечения платных пользователей и как вести себя с разными категориями подписчиков, пересказывает Камилла Нигматуллина

 

ЖУРНАЛИСТ: оформи подписку на второе полугодие

Оформить подписку на журнал «Журналист» на 2-е полугодие вы можете на нашем сайте или по каталогам:

•   Пресса России — 41249;

•   Российская пресса (МАП) — 79737;

•   Подписные издания (Почта России) — П1152

•   В альтернативных агентствах — Урал-Пресс, Роспечать

С журналом в тестовом режиме можно познакомиться здесь

 

Присоединяйся к Акции «100 добрых дел»

Наша редакция решила сделать ветеранам журналистики подарок — подписку на журнал «Журналист»! Вспомните о тех, кто много лет трудился в вашей редакции, порадуйте их своим вниманием и присоединяйтесь к нашей акции! До конца июня только по акции — стоимость полугодовой подписки на журнал «Журналист» с доставкой — 3900 рублей.

ЖУРНАЛИСТ подписал:

•   Графову Лидию Ивановну;

•   Губарева Владимира Степановича;

•   Калакуцкого Михаила Ивановича;

•   Снегирева Владимира Николаевича; 

•   Осипова Валентина Валентиновича;

•   Челышева Виталия Алексеевича.

ЯКУТИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, научный руководитель ИД «Экономическая газета» подписал:

•   Богданова Всеволода Леонидовича 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА 

•   КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

 

Как стать членом Клуба? Просто подписаться на журнал «Журналист».

Иллюстрация: shutterstock.com
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