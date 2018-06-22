Дайджест на выходные #72

Годовой отчет Innovation International Media Consulting Group, посвященный изменениям в медиа, представили его авторы в Португалии. ЖУРНАЛИСТ получил свои экземпляры и спешит поделиться находками:

• Вам нужна стратегия платной цифровой подписки;

• Нельзя вводить платную цифровую подписку, пока вы не изменили редакционные процессы;

• Вам нужна редакция, которая производит такой контент, за который аудитория платит;

• Двигайтесь от рекламной модели к подписной — таков итог 2018 года;

• Требуйте оплату или умрите.

Подробности с цифрами и картинками — по ссылке.

Газета «Эркээйи» издается в Якутии уже 80 лет. Костяк подписчиков местного издания составляют пожилые люди, которые живут исключительно на свою маленькую пенсию. Чтобы не потерять своих подписчиков, редакция взялась за организацию альтернативной подписки.

Индустрия коммуникаций обновляется каждые два-три года. Меняется и рынок труда. Многие компетенции, востребованные сегодня, через 5 лет безнадежно устареют. Впрочем, особых причин для паники нет: сам запрос на коммуникаторов никуда не уйдет и даже вырастет. Но часть компетенций обновить все-таки придется — чем скорее, тем лучше. Pressfeed назвал 7 коммуникационных профессий, которые имеет смысл освоить уже сейчас.

Столкнувшись с резким спадом почтовой подписки, редакция газеты «Власть советов» была вынуждены взять доставку издания на себя. Светлана Писаренко: «Это сложно, требует отвлечения сотрудников от основных задач, стоит времени и нервов. Но другого пути спасти тираж и сохранить своего читателя нет».

Когда за каждого читателя приходится бороться с сообществами в соцестях и доходы начинают стремиться к нулю, кажется, что все пропало. Газета «Маяк» отчаиваться не стала и кардинально изменила модель распространения, превратившись в бесплатное издание. Рассказываем, что из этого вышло.

О феномене slow journalism зарубежные практики и исследователи говорят и пишут уже как минимум три года. Он появился в ответ на перекосы мейнстримовой журналистики с ее некачественной информацией, гонкой за оперативностью, переписыванием пресс-релизов, и другими бедами. Рассказываем, чем отличается медленная журналистика от быстрой и что должен уметь медленный журналист.

Как СМИ могут использовать мессенджеры для привлечения и вовлечения читательской аудитории? На этот вопрос редакции продолжают искать ответ опытным путем. Так, журналисты The Washington Post выбрали простой и, как показала практика, эффективный подход — неформальное общение.

Колонка о том, почему в нашей профессии так важно мечтать: «Если хочешь стать хорошим журналистом, иногда ищи «снежного человека».

На ежегодном конгрессе WAN-IFRA в Португалии представили свежее исследование о пейволле. Какие модели наиболее популярны, из чего состоит формула прогноза привлечения платных пользователей и как вести себя с разными категориями подписчиков, пересказывает Камилла Нигматуллина

ЖУРНАЛИСТ: оформи подписку на второе полугодие

Оформить подписку на журнал «Журналист» на 2-е полугодие вы можете на нашем сайте или по каталогам:

• Пресса России — 41249;

• Российская пресса (МАП) — 79737;

• Подписные издания (Почта России) — П1152

• В альтернативных агентствах — Урал-Пресс, Роспечать

С журналом в тестовом режиме можно познакомиться здесь.

Наша редакция решила сделать ветеранам журналистики подарок — подписку на журнал «Журналист»! Вспомните о тех, кто много лет трудился в вашей редакции, порадуйте их своим вниманием и присоединяйтесь к нашей акции! До конца июня только по акции — стоимость полугодовой подписки на журнал «Журналист» с доставкой — 3900 рублей.

ЖУРНАЛИСТ подписал:

• Графову Лидию Ивановну;

• Губарева Владимира Степановича;

• Калакуцкого Михаила Ивановича;

• Снегирева Владимира Николаевича;

• Осипова Валентина Валентиновича;

• Челышева Виталия Алексеевича.

ЯКУТИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, научный руководитель ИД «Экономическая газета» подписал:

• Богданова Всеволода Леонидовича

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

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