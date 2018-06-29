Дайджест на выходные #73

Не пропустите! Июльский выпуск нашего журнала ПОЛНОСТЬЮ состоит из самых интересных и полезных материалов, написанных ведущими экспертами в области газетного дизайна — Дмитрием Сурниным и Сергеем Мешавкиным.

Это уникальное «методическое пособие» охватывает широкий круг тем с практическими рекомендациями для творческих специалистов, которые хотят сделать издание более привлекательным, конкурентоспособным и продаваемым.

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В сегодняшнем мультиплатформенном мире большинство людей потребляет контент с экрана мобильного телефона. Они не воспринимают информацию линейно, и поэтому строение мультимедийной истории должно повторять их пользовательский опыт.На ежегодном конгрессе WAN-IFRA продемонстрировали разработанные в компании Garciamedia шаблоны историй и лучшие образцы современного сторителлинга.

Чтобы хорошо продавать редакционный контент, нужно адекватно его оценивать, планировать рост и ставить правильные KPI — цифровые показатели достижения цели. О том, действительно ли нужна цифровая оценка успехов редакции и на какие показатели стоит ориентироваться, рассуждают главные редакторы онлайн-медиа Lifehacker, Meduza, «Батенька, да вы трансформер» и другие.

В рамках рубрики «Школа фельетона» Леонид Флорентьев продолжает знакомить нас с творчеством фельетонистов, у которых есть чему поучиться. Сегодня это Валентин Петрович Катаев и его советы девушкам, мечтающим поскорее выйти замуж.

Контент-план для социальных сетей — шаблон трансляции идей и новостей вашего СМИ в соцсетях. Даем несколько несложных советов, которые помогут составить его и упростить творческую и рутинную работу. Готовая модель прилагается.

О том, с чего лучше начать текст и чем его не стоит заканчивать, почему цитаты надо отбирать вдумчиво и что получится, если написать заметку не для читателя, — рассказывает и показывает Инна Тимченко.

Прямая речь ньюсмейкера — цитата — отличный триггер для пресс-релиза. Но далеко не все пиарщики умеют правильно ее конструировать. Об ошибках, которых следует избегать при подготовке цитат для пресс-релизов, рассказал главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов.

Двадцать лет в издательском доме «Грани» (Чувашская Республика) работает собственная служба альтернативной подписки и доставки одноименной газеты. Рассказываем о ней и в целом о стратегии по продвижению издания.

Первая полоса газеты — ее витрина. И делать ее нужно не с позиции редакции, а с позиции читателя. О том, от чего зависит верстка первой полосы и какие несложные правила нужно соблюдать, — Сергей Мешавкин. Как всегда, с картинками.

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Как организовать работу мультимедийной редакции? На каких платформах лучше начать работать? Откуда брать фотографии и видео для ваших публикаций? Практикующие журналисты, руководители редакций и специалисты медиаотрасли собрались и попытались ответить на эти и многие другие вопросы в книге «Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные». О ней — студентка первого курса журфака РГГУ Полина Локтионова.

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