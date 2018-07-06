Дайджест на выходные #74

Свежий номер ушел в типографию, но цифровая версия уже доступна для членов Клуба Журналиста.

Главная и единственная тема июльского номера — дизайн. Как легким и аккуратным движением рук превратить газету в привлекательное, конкурентоспособное и продаваемое издание, доходчиво рассказывают и наглядно показывают ведущие эксперты в области газетного дизайна — Дмитрий Сурнин и Сергей Мешавкин.

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Дискуссии о том, заменят ли роботы журналистов, давно сменились на вопрос, как роботы могут помочь журналистам и облегчить их жизнь. На ежегодном конгрессе WAN-IFRA в Португалии представили последние тренды в области искусственного интеллекта.

Умирает фотожурналистика или нет — вопрос теоретический, и практики-фотокоры в разных СМИ решают его по-своему. Юрий Трубников узнал, как работают люди не в Москве и не на самой окраине, а в СМИ тех городов, которые находятся в тени монстров нашей прессы.

15 лет назад, 3 июля 2003 года погиб журналист, писатель, общественный деятель Юрий Щекочихин. Он стал легендой еще при жизни. Именно его материалы положили начало современной расследовательской журналистике в России. Почти каждая его публикация в «Комсомолке», а потом и в «Литературке» становилась событием. После выхода газет открывались громкие уголовные дела, выходили на свободу невинно осужденные, решались безнадежные вопросы. О Юрии Щекочихине и его книгах — Алина Ильина.

Нужны ли заголовки в соцсетях и как правильно их оформлять? Как выстроить структуру поста, чтобы его прочитали? Как оформлять списки, что делать с дефисами, тире, кавычками и прочими знаками препинания? И, наконец, какими инструментами нужно пользоваться, чтобы текст был красивым и правильным? Основатель и директор SMM-агентства «Иваныч», автор блога «ВКонтакте» и Телеграм-канала ленивого SMMщика Александр Чижов составил подробное руководство по верстке текстов для публикаций в социальных сетях (с картинками).

В российской прессе подписи остаются одними из самых пренебрегаемых элементов на полосе. Между тем плохо сделанная подпись способна исказить саму идею снимка, нарушить логику повествования или даже разрушить замысел информационного пакета в целом. Рассказываем и показываем, как правильно подписать фотографию.

В оформлении газетных (и не только!) текстов есть моменты, которые необходимы, чтобы дизайн был хорошим, а есть вещи, которые нужны, чтобы он не был плохим. Дмитрий Сурнин рассказывает о мелочах, которые сами по себе не сделают дизайн ни эффектным, ни эффективным, но невнимание к которым способно испортить впечатление от всей работы,

Чтобы работать вместе, редактору и дизайнеру нужно понять, как вести себя по отношению другу к другу. Внимательно читаем. Запоминаем прочитанное. Применяем на практике. Радуемся гармонии, синергии и единению дизайнерской и редакторской душ.

ЖУРНАЛИСТ традиционно публикует фрагменты отчета Института Рейтер о потреблении цифровых новостей. В этом году исследования проходили на фоне озабоченности вокруг fake news и роли технологических платформ в содействии распространения «фейков».

Если совсем коротко, то так: дистрибуция через социальные сети и агрегаторы теряет в оборотах, подписки растут, а понятия доверия и качества начинают вовсю становиться частью алгоритмов некоторых технологических платформ. О ключевых выводах первой части отчета — Вадим Шестопалов.

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Мария Прянишникова на примерах показывает, как важно следить за чистотой своего языка и соблюдать нормы лексической гигиены.

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