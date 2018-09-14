Дайджест на выходные #84

Образование за границей — хороший трамплин в профессию, который может расширить ваш кругозор на 360 градусов. О зарубежных магистратурах, грантах на их получение, стипендиях, стажировках и полезных сайтах, которые помогут все это отследить, — Вадим Шестопалов, автор telegram-канала про обучение за рубежом.

• Как в короткие сроки и без дополнительных затрат начать делать видео каждый день?

• Как понять, какое именно видео нужно вашей редакции?

• Как выстроить процесс и оценить результат?

О СПИКЕРЕ: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.

КОГДА: 18 сентября, в 11:00 (мск)

СТОИМОСТЬ: 900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму.

Светлана Дзюбинская, заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати, рассказала, как изданиям на национальных языках получить государственную поддержку из федерального бюджета.

На этой неделе медиаэксперт рассказал, какие алгоритмы фильтрации контента заменят редакторов СМИ, и что происходит, когда журналисты покидают редакцию, прихватив с собой право доступа к аккаунтам издания, которые они развивали.

При освещении протестных акций 9 сентября пострадали более 20 корреспондентов. Владимир Снегирев: «Зачислять журналистов в «участники» — это что-то новенькое. Так можно далеко зайти. Если ты, к примеру, станешь освещать захват террористами заложников, то теперь полиция может записать тебя в пособники бандитов. А если будешь заниматься расследованиями по поводу наркомании, то попадешь в число наркоторговцев или наркокурьеров».

В августе в Угличе уже в 12-й раз прошел «Фотопарад». Основа праздника — выставки, лекции и мастер-классы признанных мастеров. Заведующий нашей фотомастерской Юрий Трубников побывал там и поделился полученными впечатлениями и снимками.

Все больше редакций начинают рассылать анонсы своих материалов или тексты целиком по электронной почте. Многие делают это без должного внимания к деталям. Всеволод Пуля написал небольшую пьесу, в которой рассказал о типичных ошибках редакций по работе с рассылками.

Чокуур Гаврильев, сменивший шерстяной свитер главного редактора газеты «Саха Сирэ» на рубашку с галстуком заместителя главы Минсвязи Якутии, прекрасно представляет себе ситуацию с национальной прессой в регионе как «снизу», так и «сверху». А потому подробно и объективно рассказал нам о нынешнем положении сахаязычных печатных СМИ, их проблемах и их миссии.

Что случается, когда писать не о чем, а написать надо? Разбираем журналистский текст с редактором и преподавателем Инной Тимченко.

Что почитать о медиа

• Интервью «Медузы» с бывшим журналистом РБК Александром Соколовым, отсидевшим три года за экстремизм;

• Подборка классных сервисов, которые помогут вам создавать видео для соцсетей;

• 7 правил, как сделать хороший текст для email-рассылки;

• Кейс о том, как визуализировать серьезные документальные материалы, чтобы проект не выглядел «игрушечным»;

• Подборка красивых и интересных шрифтов, которые помогут в оформлении любого документа или проекта.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Закрытые статьи

Многие студенты ближе к современной медиапрактике, чем их преподаватели. Поэтому в учебном процессе иногда необходимы равноправные отношения. О том, как учиться у своих учеников, рассказывает Светлана Распопова.

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

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