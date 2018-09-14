Дайджест на выходные #84

Теги: 
дайджест
Сен 14, 2018

 

На журфак за границу. Куда поехать учиться?

Образование за границей — хороший трамплин в профессию, который может расширить ваш кругозор на 360 градусов. О зарубежных магистратурах, грантах на их получение, стипендиях, стажировках и полезных сайтах, которые помогут все это отследить, — Вадим Шестопалов, автор telegram-канала про обучение за рубежом.

 

Приглашаем на вебинар «Как выстроить видеопроизводство в редакции с ограниченными ресурсами»

•   Как в короткие сроки и без дополнительных затрат начать делать видео каждый день? 

•   Как понять, какое именно видео нужно вашей редакции? 

•   Как выстроить процесс и оценить результат?

О СПИКЕРЕ: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.

КОГДА: 18 сентября, в 11:00 (мск)

СТОИМОСТЬ: 900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму.

 

Кто читает и кто финансирует печатные СМИ на национальных языках

Светлана Дзюбинская, заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати, рассказала, как изданиям на национальных языках получить государственную поддержку из федерального бюджета.

 

Новые колонки Андрея Мирошниченко

На этой неделе медиаэксперт рассказал, какие алгоритмы фильтрации контента заменят редакторов СМИ, и что происходит, когда журналисты покидают редакцию, прихватив с собой право доступа к аккаунтам издания, которые они развивали.

 

Новая колонка Владимира Снегирева

При освещении протестных акций 9 сентября пострадали более 20 корреспондентов. Владимир Снегирев: «Зачислять журналистов в «участники» — это что-то новенькое. Так можно далеко зайти. Если ты, к примеру, станешь освещать захват террористами заложников, то теперь полиция может записать тебя в пособники бандитов. А если будешь заниматься расследованиями по поводу наркомании, то попадешь в число наркоторговцев или наркокурьеров».

 

Фотографы обычно одиноки

В августе в Угличе уже в 12-й раз прошел «Фотопарад». Основа праздника — выставки, лекции и мастер-классы признанных мастеров. Заведующий нашей фотомастерской Юрий Трубников побывал там и поделился полученными впечатлениями и снимками.

 

Мы решили запустить e-mail-рассылку. Пьеса

Все больше редакций начинают рассылать анонсы своих материалов или тексты целиком по электронной почте. Многие делают это без должного внимания к деталям. Всеволод Пуля написал небольшую пьесу, в которой рассказал о типичных ошибках редакций по работе с рассылками.

 

Газеты от Сахи

Чокуур Гаврильев, сменивший шерстяной свитер главного редактора газеты «Саха Сирэ» на рубашку с галстуком заместителя главы Минсвязи Якутии, прекрасно представляет себе ситуацию с национальной прессой в регионе как «снизу», так и «сверху». А потому подробно и объективно рассказал нам о нынешнем положении сахаязычных печатных СМИ, их проблемах и их миссии.

 

Экспертный разбор журналистского текста

Что случается, когда писать не о чем, а написать надо? Разбираем журналистский текст с редактором и преподавателем Инной Тимченко.

 

Что почитать о медиа

•   Интервью «Медузы» с бывшим журналистом РБК Александром Соколовым, отсидевшим три года за экстремизм;

•   Подборка классных сервисов, которые помогут вам создавать видео для соцсетей;

•   7 правил, как сделать хороший текст для email-рассылки;

•   Кейс о том, как визуализировать серьезные документальные материалы, чтобы проект не выглядел «игрушечным»;

•   Подборка красивых и интересных шрифтов, которые помогут в оформлении любого документа или проекта. 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА 

•   Закрытые статьи

Многие студенты ближе к современной медиапрактике, чем их преподаватели. Поэтому в учебном процессе иногда необходимы равноправные отношения. О том, как учиться у своих учеников, рассказывает Светлана Распопова.

 

•   КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.

Иллюстрация: shutterstock.com
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