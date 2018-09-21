Дайджест на выходные #85

Возможно ли с помощью гифок, смайликов и едкой инфографики заниматься серьезной журналистикой? Опыт UNO, позиционирующего себя как «первое нативное мобильное СМИ Аргентины», наглядно демонстрирует: еще как!

Его лишали гражданства, высылали из страны, отравили в номере «Метрополя», а в последнее время просто не замечали. Но его произведения и спустя сорок лет остаются замечательными образцами политической сатиры. Публикуем три открытых письма Владимира Войновича.

«Крики, стоны, выстрелы — кругом хаос. Прошло немного времени с момента захвата, а сердце уже билось как у воробья. Мешок на голове не позволял нормально дышать. В глазах начало темнеть, голоса становились дальше, постепенно заменяясь звоном в ушах, я задыхалась».

Как журналистов учат выживать?

На этой неделе медиаэксперт рассказал, зачем рекламу подстраивают под настроение аудитории и чем эта технология угрожает журналистике, а так же объяснил, что означает сокращение выпусков легендарного Playboy для издательского рынка.

Журналист-международник и писатель поднимает сложный вопрос взаимоотношений журналистов и пресс-служб. И дает на него однозначный ответ.

Заместитель генерального директора «Татмедиа» по корпоративному развитию Сюмбель Таишева рассказывает, почему, несмотря на грозовые тучи, продолжающие сгущаться над прессой, журналам Татарстана сухо и даже иногда комфортно и где редакции берут «зонтики» и «дождевики»: «Без национальных журналов и газет нет места театру, литературе и искусству. Без них нет глубинного воспитания и просвещения молодого поколения».

Аутентичность издания — это важный показатель. По внешнему виду газеты должно быть видно, где и для кого она издается. Как не перестараться и не превратить национальное издание в выставку орнаментов и узоров, рассказывает Сергей Мешавкин: «Читатель прежде всего должен видеть в газете "себя"».

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Что почитать о медиа

• Интервью с бывшими сотрудниками Арама Габрелянова и расследование «Медузы» о Life.ru;

• 5 готовых структур подзаголовков, которые подходят для любых тем;

• советы о том, как создать успешную англоязычную статью на примере Medium;

• интервью с социологом и фотожурналистом Марией Гельман о том, какие эмоции могут вызывать социальные снимки, как работать с уязвимыми группами и найти контакт с героем.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара «Как выстроить видеопроизводство в редакции с ограниченными ресурсами». Спикер: Глеб Федоров, заместитель главного редактора Russia Beyond.

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.

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