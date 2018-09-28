Дайджест на выходные #86

Идея краудфандинга не нова, но в последнее время она снова оказалась в центре внимания. Может ли модель «попроси деньги у толпы» или «по рублю за слово» помочь отдельным журналистам и целым изданиям в их стремлении к исследовательским оригинальным проектам и историям?

В этом году произошло уже немало громких историй, связанных с увольнениями в крупных редакциях. Мы узнали, почему репортеры лишаются работы, и спросили у редакторов, как они относятся к сокращениям и кого уволили бы в первую очередь, если бы это было нужно.

История второкурсника, который решил пройти практику в настоящем СМИ и стал репортером «Новой газеты».

На этой неделе медиаэксперт рассказал, что будет, если отключить Facebook, как Amazon собирается захватить медиаиндустрию, зачем СМИ делают отдельную подписку на спортивные новости и какую новую тему подкинули миллениалы западным СМИ.

Умение интерпретировать цифры из метрик — это ключевой навык современного редактора. Рассказываем, какие наборы цифр важны для разных форматов изданий и как использовать их в работе редакции.

Журналисты всего мира объединяются в «глобальные редакции», чтобы расследовать различные преступления — от коррупции до гибели коллег. О форматах, инструментах и перспективах профессии рассказали на занятиях в школе по расследовательской журналистике в Риге.

В каждом СМИ есть свои правила и традиции проведения совещаний. О том, нужны ли планерки вообще и в каком формате их проводить, мы поговорили с коллегами.

Чтобы поучаствовать, журналист или блогер должен представить на конкурс до трех работ, соответствующих одному или нескольким из 12 направлений «майского указа» Президента.

Заявку можно отправить до 15 ноября.

Двенадцать журналистов и редакторов, уволившихся минувшим летом из петербургской газеты «Деловой Петербург», открыли собственное интернет-СМИ «Новый проспект». Стартовым капиталом для нового издания послужили деньги подписчиков.

Что почитать о медиа

• Подборка кейсов о том, как плохой заголовок может все испортить;

• 8 способов улучшить показатели рассылки: открытия и клики;

• 7 сервисов для отложенного постинга в соцсетях.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

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ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

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