Дайджест на выходные #86

Краудфандинг для журналистики
Идея краудфандинга не нова, но в последнее время она снова оказалась в центре внимания. Может ли модель «попроси деньги у толпы» или «по рублю за слово» помочь отдельным журналистам и целым изданиям в их стремлении к исследовательским оригинальным проектам и историям?
Почему и как редакции увольняют сотрудников
В этом году произошло уже немало громких историй, связанных с увольнениями в крупных редакциях. Мы узнали, почему репортеры лишаются работы, и спросили у редакторов, как они относятся к сокращениям и кого уволили бы в первую очередь, если бы это было нужно.
Как студенту начать работать в «Новой газете»
История второкурсника, который решил пройти практику в настоящем СМИ и стал репортером «Новой газеты».
Новые колонки Андрея Мирошниченко
На этой неделе медиаэксперт рассказал, что будет, если отключить Facebook, как Amazon собирается захватить медиаиндустрию, зачем СМИ делают отдельную подписку на спортивные новости и какую новую тему подкинули миллениалы западным СМИ.
Как статистика сайта меняет жизнь редактора
Умение интерпретировать цифры из метрик — это ключевой навык современного редактора. Рассказываем, какие наборы цифр важны для разных форматов изданий и как использовать их в работе редакции.
«Глобальная редакция» вернет доверие и расскажет правду
Журналисты всего мира объединяются в «глобальные редакции», чтобы расследовать различные преступления — от коррупции до гибели коллег. О форматах, инструментах и перспективах профессии рассказали на занятиях в школе по расследовательской журналистике в Риге.
Редакционные планерки в эпоху вечного цейтнота и высоких технологий
В каждом СМИ есть свои правила и традиции проведения совещаний. О том, нужны ли планерки вообще и в каком формате их проводить, мы поговорили с коллегами.
Стартовал V Всероссийский конкурс журналистских работ «Правда и справедливость»
Чтобы поучаствовать, журналист или блогер должен представить на конкурс до трех работ, соответствующих одному или нескольким из 12 направлений «майского указа» Президента.
Заявку можно отправить до 15 ноября.
Бывшие сотрудники «Делового Петербурга» открыли новое СМИ на деньги подписчиков
Двенадцать журналистов и редакторов, уволившихся минувшим летом из петербургской газеты «Деловой Петербург», открыли собственное интернет-СМИ «Новый проспект». Стартовым капиталом для нового издания послужили деньги подписчиков.
Что почитать о медиа
• Подборка кейсов о том, как плохой заголовок может все испортить;
• 8 способов улучшить показатели рассылки: открытия и клики;
• 7 сервисов для отложенного постинга в соцсетях.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА
• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.
О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.
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