Дайджест на выходные #87

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Главная тема октябрьского номера — эффективная организация работы редакции. Что скрывает конвергенция? Почему планирование — наше почти всё? Как грамотно выстроить взаимодействие между сотрудниками редакции? И как их построить? Мы решили копнуть поглубже и пошире в поисках не обязательно единственной, но абсолютно верной стратегии, разбавив крутые кейсы и кейсики концентрированной и отполированной теорией.

Онлайн требует от СМИ работы с различными мультимедийными инструментами и платформами. При переходе на кроссмедийное планирование меняется не только ежедневная рутина редакции, но и мышление редактора. Оксана Силантьева рассказывает, как собрать контент-коллекцию и составить таблицу планировщика на несколько медиаплощадок.

Всего лишь несколько деталей в новостном тексте способны изменить мнение аудитории о произошедшем. О том, как не попасться на удочку недобросовестных журналистов, — Юлия Гутова, главный редактор мастерской «Настоящий репортаж».

На этой неделе медиаэксперт рассказал, зачем в Великобритании создают регулятор для интернета, как СМИ могут продавать подписку, используя методы рекламного таргетирования, и как облечь политическое высказывание в фотографию.

Владимир Снегирев размышляет, почему свободы становится больше, а свободных СМИ — меньше: «Журналист, по моему глубокому убеждению, просто не может, не имеет права любить власть — иначе он представитель уже другой, не нашей профессии».

Шесть лет назад редакция газеты «Экономика и жизнь» начала работать удаленно. Какие трудности возникли при переходе на новую модель работы и как изданию удается поддерживать высокий уровень качества материалов, рассказала главный редактор газеты Татьяна Иванова.

Николай Матвеев, ведущий Общественного телевидения России, рассказал о том, почему не уходит в интернет, что самое сложное в работе телевизионного репортера и почему он не работает на ведущих федеральных каналах.

Вебинар «Правовые риски публикации фотографий в СМИ» пройдет 9 октября, в 11:00.

• Право на изображение: как правомерно публиковать изображения людей, случаи свободного использования изображений, когда необходимо брать согласие и в какой форме оно должно быть.

• Авторское право в деятельности изданий: правила использования «чужих» фотографий, случаи свободного использования авторского контента.

• Иные риски публикации фотографий: распространение нецензурной брани, диффамация, вторжение в частную жизнь и экстремизм.

О СПИКЕРЕ: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ .

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Мы все чаще слышим: такое-то издание наняло «менеджера по продукту». Более того, нам втолковывают, что в медиапроизводстве необходимо продуктовое мышление. Но не все понимают, чем оно отличается от обычного и о каких продуктах идет речь. Мы попытались разобраться в продуктовой логике.

В мае Арсений Ашомко стал директором по развитию медиапродуктов «ВКонтакте». До этого он работал гендиректором мультиканальной медиакомпании tigermilk. Мы узнали, сидит ли Владимир Путин в ВК, что компания делает для обеспечения безопасности своих пользователей, зачем нужна мультиканальность и как СМИ выживать в эпоху социальных сетей.

Любая редакция рано или поздно задумывается над тем, насколько она эффективна. Мы составили чек-лист, который поможет это определить.

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ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

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