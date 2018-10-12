Дайджест на выходные #88

Теги: 
дайджест
Окт 12, 2018

 

Обыкновенное чудо для необыкновенной редакции

Как небольшой редакции работать с мультимедийными форматами, выпускать газету и делать крутой сайт, развивать сообщества в соцсетях и создавать востребованные рекламные проекты? Лайфхаки от главного редактор газеты «Городские вести» и проектов «Ревда-инфо».

 

Лишь бы «Камертон» не фальшивил

7 октября 2006 года была убита Анна Политковская. Заказчики преступления не названы до сих пор. Надежда Ажгихина: «Убийство Политковской — начало нового этапа, отмеченного полным отсутствием реального диалога журналистов и власти».

 

Может ли журналист вести расследование против своей страны

Журналист Сергей Канев, участвовавший в расследовании The Insider и Bellingcat по делу Скрипалей, в конце сентября был вынужден уехать из России. Размышления журналиста Олега Кашина о том, что, вставая на сторону чужого государства, российский журналист работает не на пользу граждан своей страны, вызвали острую полемику в медиасообществе.

 

Новые колонки Андрея Мирошниченко

На этой неделе медиаэксперт рассказал, зачем миллионеры покупают старые медийные бренды, как СМИ зарабатывают на организации мероприятий и когда уже работы заменят журналистов в городских газетах.

 

Клуб молодого журналиста: «Гордость и предупреждение»

Разбираем колонку студентки 4-го курса журфака. Главная ошибка этого текста — игра на чувствах и страхах людей.

 

Страсти-мордасти по «Форбсу»

Новое занятие в школе фельетона Леонид Флорентьев посвятил громкой истории российского Forbes. Учимся писать о серьезном смешно в стихах.

 

12 лучших цифровых медиапроектов Европы

Лучшие цифровые медиапроекты уходящего года по версии WAN-IFRA, или что общего у Наполеона, «Битлз» и трансгендеров.

 

The Art Newspaper: как устроена мировая сеть изданий об искусстве?

Одно из самых авторитетных мировых изданий об искусстве The Art Newsрaper — это аналог Forbes или Financial Times, но только об арт-рынке. Международная сеть этих изданий принадлежит российской владелице Инне Баженовой. Как так получилось и как устроена крупнейшая сеть, для которой работают журналисты 30 стран?

 

Стартовал конкурс «Золотой гонг-2018»

Начался прием работ на журналистский конкурс «Золотой гонг-2018» в номинациях: 

 •   Акция года 
 •   Газета года — региональная 
 •   Журналистский дебют года 
 •   За профессиональную и этичную подачу рекламы 
 •   За укрепление взаимодействия органов власти и СМИ 
 •   Интернет-издание года 
 •   Лучшее специализированное издание для детей и юношества 
 •   Лучший материал года о проблемах культуры 
 •   Лучший материал года о разоблачении коррупции 
 •   Лучший материал года о социальных проблемах 
 •   Новая жизнь старой газеты 
 •   Редактор года 
 •   Результативность публикации (материал, вызвавший конкретные действия ответственных лиц) 
 •   Спецноминации.

Подать заявку можно до 15 ноября.

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА 

 •   Запись вебинара «Правовые риски публикации фотографий в СМИ». Спикер: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ.

 

 •   КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

 

О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.

Иллюстрация: shutterstock.com

 

Вернуться назад