Дайджест на выходные #88

Обыкновенное чудо для необыкновенной редакции
Как небольшой редакции работать с мультимедийными форматами, выпускать газету и делать крутой сайт, развивать сообщества в соцсетях и создавать востребованные рекламные проекты? Лайфхаки от главного редактор газеты «Городские вести» и проектов «Ревда-инфо».
Лишь бы «Камертон» не фальшивил
7 октября 2006 года была убита Анна Политковская. Заказчики преступления не названы до сих пор. Надежда Ажгихина: «Убийство Политковской — начало нового этапа, отмеченного полным отсутствием реального диалога журналистов и власти».
Может ли журналист вести расследование против своей страны
Журналист Сергей Канев, участвовавший в расследовании The Insider и Bellingcat по делу Скрипалей, в конце сентября был вынужден уехать из России. Размышления журналиста Олега Кашина о том, что, вставая на сторону чужого государства, российский журналист работает не на пользу граждан своей страны, вызвали острую полемику в медиасообществе.
Новые колонки Андрея Мирошниченко
На этой неделе медиаэксперт рассказал, зачем миллионеры покупают старые медийные бренды, как СМИ зарабатывают на организации мероприятий и когда уже работы заменят журналистов в городских газетах.
Клуб молодого журналиста: «Гордость и предупреждение»
Разбираем колонку студентки 4-го курса журфака. Главная ошибка этого текста — игра на чувствах и страхах людей.
Страсти-мордасти по «Форбсу»
Новое занятие в школе фельетона Леонид Флорентьев посвятил громкой истории российского Forbes. Учимся писать о серьезном смешно в стихах.
12 лучших цифровых медиапроектов Европы
Лучшие цифровые медиапроекты уходящего года по версии WAN-IFRA, или что общего у Наполеона, «Битлз» и трансгендеров.
The Art Newspaper: как устроена мировая сеть изданий об искусстве?
Одно из самых авторитетных мировых изданий об искусстве The Art Newsрaper — это аналог Forbes или Financial Times, но только об арт-рынке. Международная сеть этих изданий принадлежит российской владелице Инне Баженовой. Как так получилось и как устроена крупнейшая сеть, для которой работают журналисты 30 стран?
Стартовал конкурс «Золотой гонг-2018»
Начался прием работ на журналистский конкурс «Золотой гонг-2018» в номинациях:
• Акция года
• Газета года — региональная
• Журналистский дебют года
• За профессиональную и этичную подачу рекламы
• За укрепление взаимодействия органов власти и СМИ
• Интернет-издание года
• Лучшее специализированное издание для детей и юношества
• Лучший материал года о проблемах культуры
• Лучший материал года о разоблачении коррупции
• Лучший материал года о социальных проблемах
• Новая жизнь старой газеты
• Редактор года
• Результативность публикации (материал, вызвавший конкретные действия ответственных лиц)
• Спецноминации.
Подать заявку можно до 15 ноября.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА
• Запись вебинара «Правовые риски публикации фотографий в СМИ». Спикер: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ.
• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.
О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.
Иллюстрация: shutterstock.com