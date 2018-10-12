Дайджест на выходные #88

Как небольшой редакции работать с мультимедийными форматами, выпускать газету и делать крутой сайт, развивать сообщества в соцсетях и создавать востребованные рекламные проекты? Лайфхаки от главного редактор газеты «Городские вести» и проектов «Ревда-инфо».

7 октября 2006 года была убита Анна Политковская. Заказчики преступления не названы до сих пор. Надежда Ажгихина: «Убийство Политковской — начало нового этапа, отмеченного полным отсутствием реального диалога журналистов и власти».

Журналист Сергей Канев, участвовавший в расследовании The Insider и Bellingcat по делу Скрипалей, в конце сентября был вынужден уехать из России. Размышления журналиста Олега Кашина о том, что, вставая на сторону чужого государства, российский журналист работает не на пользу граждан своей страны, вызвали острую полемику в медиасообществе.

На этой неделе медиаэксперт рассказал, зачем миллионеры покупают старые медийные бренды, как СМИ зарабатывают на организации мероприятий и когда уже работы заменят журналистов в городских газетах.

Разбираем колонку студентки 4-го курса журфака. Главная ошибка этого текста — игра на чувствах и страхах людей.

Новое занятие в школе фельетона Леонид Флорентьев посвятил громкой истории российского Forbes. Учимся писать о серьезном смешно в стихах.

Лучшие цифровые медиапроекты уходящего года по версии WAN-IFRA, или что общего у Наполеона, «Битлз» и трансгендеров.

Одно из самых авторитетных мировых изданий об искусстве The Art Newsрaper — это аналог Forbes или Financial Times, но только об арт-рынке. Международная сеть этих изданий принадлежит российской владелице Инне Баженовой. Как так получилось и как устроена крупнейшая сеть, для которой работают журналисты 30 стран?

Начался прием работ на журналистский конкурс «Золотой гонг-2018» в номинациях:

• Акция года

• Газета года — региональная

• Журналистский дебют года

• За профессиональную и этичную подачу рекламы

• За укрепление взаимодействия органов власти и СМИ

• Интернет-издание года

• Лучшее специализированное издание для детей и юношества

• Лучший материал года о проблемах культуры

• Лучший материал года о разоблачении коррупции

• Лучший материал года о социальных проблемах

• Новая жизнь старой газеты

• Редактор года

• Результативность публикации (материал, вызвавший конкретные действия ответственных лиц)

• Спецноминации.

Подать заявку можно до 15 ноября.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара «Правовые риски публикации фотографий в СМИ». Спикер: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ.

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.