Дайджест на выходные #89

Даже в логике управления большими зарубежными компаниями можно найти что-то полезное для средних и малых редакций. Мы собрали самые интересные принципы управления изданием — от организации рабочего пространства до создания стратегии.

Разбираемся, как работать с недавно появившимися IGTV и Facebook Watch, чем могут быть полезны журналистам Instagram Stories и почему, несмотря на обилие конкурентов, YouTube все еще остается одним из самых востребованных видеохостингов.

Очень короткая и занимательная история рождения газетной «утки» и ее превращения в фейк — от первоапрельских шуток Карла IX до скандального подлога в The New York Times.

На этой неделе медиаэксперт рассказал, сколько и как платят фрилансерам редакции, будут ли Google и Facebook делиться деньгами с качественной журналистикой и почему медиапотреблению необходимо выходить на новый уровень.

Владимир Снегирев рассказывает о журналистах, которые не стали строить карьеру, но остались в истории: «Они прекрасно понимали, прекрасно понимая, что станут получать больше денег и возвеличатся в статусе, но за это придется расплачиваться творческой свободой».

Вебинар «Сторителлинг: как превратить просто факты в интересную историю» пройдет 23 октября, в 11:00.

Журналистика активно осваивает развлекательные форматы, а репортажи и расследования конкурируют с кино и видеоиграми. Правило «новостной пирамиды» идеально, чтобы быстро пересказать основные факты события. Но как удержать внимание аудитории, которая привыкла поминутно отвлекаться? Поговорим про использование литературных и жанровых приемов в текстах, а также про структуру изложения.

О СПИКЕРЕ: Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond, эксперт MediaToolbox, редактор журнала «Журналист», преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

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Как устроена работа в самой тиражируемой региональной газете страны, рассказал ее главный редактор Дмитрий Полянин.

2018 год ознаменовался кризисом взаимоотношений между прессой и Фейсбуком. Первые считают, что их обделяют аудиторией; второй — что медийщики думают только о себе. Истина, как всегда, где‑то посередине. Всеволод Пуля написал небольшую пьесу, в которой рассказал о типичных ошибках редакций по работе с соцсетями.

Делимся результатами свежего исследования о том, как журналисты и PR-специалисты стран СНГ используют мессенджеры в своей работе.

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