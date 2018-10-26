Дайджест на выходные #90

Большие ошибки маленьких редакций, которые можно исправить

Крупное федеральное издание с дедлайнами, кучей сотрудников и open space или небольшое СМИ, где идеям не надо проходить 9 кругов ада, пока их согласуют? Дарья Лехницкая попробовала поменять первое на второе и узнала жестокую правду о работе маленьких редакций: «Ничего хорошего о таком устройстве редакции сказать я не могу. Но сказать должна. А то почитаешь наши журналистские телеграмчики и медиумы — все такие успешные, как будто у медиа в России все хорошо».

Какие журналистские каналы на YouTube ведут артисты

Кто из актеров и музыкантов работает с журналистскими форматами на Youtube, и какие пробелы в медиа восполняют их программы? Ответы — в нашем обзоре.

Как россияне относятся к журналистам

Соловьев, Малахов и Познер – самые авторитетные журналисты России, а государственному телевидению доверяют больше других СМИ.

Исследовательская группа ЦИРКОН и фонд «Медиастандарт» опросили более полутора тысяч россиян, чтобы выяснить, как они относятся к профессии журналиста. Мы внимательно прочитали исследование и пересказываем вам самое главное.

На этой неделе медиаэксперт предложил российским медиаисследователям идею для стартапа, рассказал об опасности новой бизнес-модели membership, а также объяснил, зачем СМИ становятся маркетинговыми контент-бюро.

Телевизионные журналисты все чаще говорят об острых, но крохотных в масштабах общества проблемах — агрессивных соседях, свалках во дворах, протекающих крышах. Размышляем, почему так происходит и что с этим трендом не так.

Интервью с «нежным редактором» «вДудя» Татьяной Мингалимовой

Татьяна Мингалимова узнала все о создании популярного видеоблога благодаря работе с Юрием Дудем и запустила свой проект, который уже набирает миллионы просмотров. «Нежный редактор» рассказала ЖУРНАЛИСТУ о работе с Дудем, о том, сколько времени уходит на переговоры со звездными гостями, об отличиях YouTube от телевидения, а также о том, почему реклама у видеоблогеров — это выгодно.

На Инфоруме в Сочи в начале октября выступили наши редакторы Камилла Нигматуллина и Всеволод Пуля. Они рассказали региональным журналистам, как готовить тексты для онлайна и организовать процессы в редакции. Самые мощные инсайты спикеров — на сайте.

«Переопыление» внутри профессиональной подготовки журналистов

Мест, где обещают сделать журналистом любого, расплодилось в России много. Но как найти людей и редакции, которые откроют путь в профессию? Светлана Распопова — о том, чему и как учат журналистов сегодня: «Должна быть общая забота о тех, кто приходит в профессию, ощущение общего дела, взаимные обязательства одних перед другими по части создания благоприятных условий для освоения студентами азов профессионального мастерства».

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара «Сторителлинг: как превратить просто факты в интересную историю». Спикер: Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond, эксперт MediaToolbox, редактор журнала «Журналист», преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ.

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.

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