Дайджест на выходные #91

Главная тема ноябрьского номера — телевидение. Кто и почему сегодня играет в ящик? Как деформируется центральное ТВ? Чем дышат региональные телевещатели? Чего хотят телесмотрители? В чем сила YouTube? И в чем его правда? Мы прекрасно понимаем, что попробовали объять необъятное и замахнуться на Вильяма ихнего Шекспира. Но чтобы замах на рубль не обратился ударом на копеечку, мы решили остановиться на самых животрепещущих вопросах, изменив привычный для подобных тем угол обзора на 360 градусов.

Что такое подкаст, как его правильно записывать, монтировать и выкладывать? Мастер-класс на интенсиве по подкастам провела Елена Никуличева, продюсер телеканала «Санкт-Петербург» и одна из авторов подкаста «Курсач».

В январе следующего года каналы первого мультиплекса отключат свое аналоговое вещание в городах с населением менее 100 тыс. человек. За ними в цифру уйдут каналы второго мультиплекса — и тоже со временем отключат аналог. Что делать дальше региональным каналам, оставшимся в аналоге одним?

На этой неделе медиаэксперт рассказал, чем грозит роботизация медиа, как редакциям небольших местных СМИ заработать на встречах выпускников, и показал интерактивную карту новостной пустыни.

Когда-то письма были неисчерпаемым источником тем для журналистов. Владимир Снегирев рассказывает об одном письме, которое связало и сделало родными совершенно незнакомых людей. Эта история длится уже 38 лет.

Какие медицинские услуги и товары можно рекламировать:

• Что такое реклама методов лечения и как ее отличить от рекламы медицинских услуг?

• Основные требования к размещению медицинской рекламы.

• Рекомендации юриста и обзор практики ФАС.

О СПИКЕРЕ: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ.

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«Журналистика проникла во все поры жизни и, конечно, она изменилась. Ее роль чрезвычайно важна, но когда журналистика утрачивает этические ценности, это становится опасно для человечности».

Интервью с Ясеном Николаевичем Засурским, президентом журфака МГУ, философом, писателем и журналистом. 29 октября ему исполнилось 89 лет.

В сентябре исполнился год со дня открытия студии онлайн‑трансляций в редакции газеты «Тюменская область сегодня». Об уникальном для страны опыте рассказывает автор идеи и организатор создания студии — главный редактор Александр Скорбенко.

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