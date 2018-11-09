Дайджест на выходные #92

Американская компания Vox Media — одна из крупнейших в мире. Она придумывает дикие форматы и растет, пожалуй, слишком быстро. Главная идея компании — объяснять сложные вещи, отвечая на фундаментальный журналистский вопрос «почему». Мы собрали самые ударные медиапроекты Vox и рассказываем про них.

Семинар ЖУРНАЛИСТА «Эффективное управление редакцией газеты в условиях мультимедийности контента»

• Как создавать мультимедийный контент;

• как организовать мультимедийную редакцию;

• как сделать её работу максимально эффективной;

• и, наконец, как оценить результаты этой работы.

Об этом и не только расскажет заместитель главного редактора Russia Beyond Глеб Федоров на семинаре ЖУРНАЛИСТА «Эффективное управление редакцией газеты в условиях мультимедийности контента» в Москве 13 ноября.

Юрий Якутин: «Надо работать, а не ждать у моря погоды»

6 ноября газете «Экономика и жизнь» исполнилось 100 лет. Мы встретились с председателем совета директоров ИД «Экономическая газета» Юрием Якутиным, чтобы узнать, как живется одному и флагманов деловой прессы страны в эпоху бума цифровых технологий. Спойлер: тяжело, но настроение оптимистическое.

На этой неделе медиаэксперт рассказал о том, как в мире развивают цифровую гигиену для детей, чем хорош (и плох) робот-телеведущий из Китая и показал, как выглядит интерактивная карта эмоций от The New York Times.

Может ли машина заменить интуицию журналиста?

С помощью алгоритма швейцарская медиакомпания Tamedia попыталась определить, способна ли машина принимать решения за редакторов и журналистов и выбирать материалы, интересные для аудитории.

Новостная отбивная

Как аудитория регионального медиаресурса может превышать население этого региона? «Элементарно!» — отвечает директор калининградского портала Клопс.Ru Дмитрий Подгорчук. У него мы узнали, как работает редакция издания, на чем она зарабатывает и стоит ли СМИ тратить силы на мессенджеры.

Почему я не работаю на телевидении

Елена Упорова пошла работать на телевидение сразу после школы. Несколько раз уходила и возвращалась, а в итоге выбросила телевизор. Что же пошло не так?

В Москве открылась выставка к столетию Союза журналистов России

В Центральном доме журналиста в Москве открылась выставка, посвященная юбилею Союза журналистов России. Посетить ее можно до 14 ноября с 14.00 до 19.00.

На стендах выставки представлены книги, оргтехника, подлинные архивные и фотодокументы: документы I Всероссийского съезда Союза журналистов, стенограммы съездов, уставы, положения союза, печати организации, информация о международной и творческой деятельности СЖ СССР, Московского отделения журналистов, вырезки из газет того времени и многое другое.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись вебинара «Правила размещения медицинской рекламы в СМИ». Спикер: Светлана Кузеванова, юрист центра защиты прав СМИ.

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.